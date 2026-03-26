الرابطة المحترفة الأولى: تقديم موعد مباراة النجم والترجي، البرنامج الجديد للجولة 24

أعلن مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الخميس عن تقديم موعد مباراة كلاسيكو النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي، التي كانت مقررة يوم الأحد 5 أفريل، إلى يوم السبت الساعة 2:30 مساءً على ملعب سوسة الأولمبي.
في المقابل، تم تأجيل مباراة النادي الرياضي الصفاقسي والشبيبة القيروانية إلى يوم الأحد.
وفيما يلي برنامج مباريات الجولة 24 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى :
الجمعة 3 أفريل الساعة 2:30 بعد الظهر
مستقبل المرسى – الأولمبي باجي
النادي البنزرتي – مستقبل سليمان
السبت 4 أفريل الساعة 2:30 ظهرًا
النجم الساحلي – الترجي الرياضي التونسي
الترجي الجرجيسي – الملعب التونسي
شبيبة العمران – الاتحاد المنستيري
الأحد 5 أفريل الساعة 2:30 ظهرًا
النادي الإفريقي – مستقبل قابس
اتحاد بن قردان – الترجي المتلوي
النادي الرياضي الصفاقسي – شبيبة القيروان
