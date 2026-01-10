Français
الرابطة المحترفة الأولى: فوز عريض للترجي على بن قردان وينفرد بالصدارة

حقق الترجي الرياضي فوزا برباعية كاملة اليوم السبت على ضيفه الاتحاد الرياضي ببنقردان في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب حمادي العقربي برادس في إطار الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى.

وسجل رباعية الترجي كل من حسام تقا في الدقيقة 32 و يان ساس في الدقيقة 49 و كسيلة بوعالية في الدقيقة 64 و أرقم الطبوبي في الدقيقة 80.

وبهذا الفوز، يتصدر فريق “الدم والذهب” الترتيب برصيد 34 نقطة، متقدماً بثلاث نقاط على منافسه “النادي الأفريقي” الذي يملك 31 نقطة، بينما يبقى فريق “يو إس بي جي” في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

الترتيب العام

1- الترجي الرياضي التونسي 34 نقطة

2- النادي الإفريقي 31 نقطة

3- الملعب التونسي 30 نقطة

4- النادي الرياضي الصفاقسي 26 نقطة

5- الاتحاد المنستيري 26 نقطة

6- الترجي الجرجيسي 24 نقطة

7- نجم المتلوي 23 نقطة

8- النجم الساحلي 19 نقطة

9- مستقبل المرسى 19 نقطة

10- اتحاد بن قردان 18 نقطة

11- النادي البنزرتي 16 نقطة

12- شبيبة العمران 16 نقطة

13- شبيبة القيروان 13 نقطة

14- مستقبل سليمان 11 نقطة

15- الأولمبي الباجي 11 نقطة

16- مستقبل قابس 9 نقاط

