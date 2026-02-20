الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم : برنامج مباريات الجولة 22

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نشرت الرابطة الوطنية لكرة القدم البرنامج الكامل لمباريات الجولة 22 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم :

الجمعة 27 فيفري

شبيبة العمران – إتحاد بن قردان

الترجي الجرجيسي – الشبيبة القيروانية

السبت 28 فيفري

النجم الساحلي – مستقبل سليمان

النادي الرياضي البنزرتي – الاتحاد المنستيري

مستقبل المرسى – الملعب التونسي

الأحد 1 مارس

النادي الإفريقي – نجم المتلوي

الأولمبي الباجي – الترجي الرياضي التونسي

النادي الرياضي الصفاقسي – مستقبل قابس

