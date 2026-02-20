الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم : برنامج مباريات الجولة 22

نشرت الرابطة الوطنية لكرة القدم البرنامج الكامل لمباريات الجولة 22 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم :
الجمعة 27 فيفري
شبيبة العمران – إتحاد بن قردان
الترجي الجرجيسي – الشبيبة القيروانية
السبت 28 فيفري
النجم الساحلي – مستقبل سليمان
النادي الرياضي البنزرتي – الاتحاد المنستيري
مستقبل المرسى – الملعب التونسي
الأحد 1 مارس
النادي الإفريقي – نجم المتلوي
الأولمبي الباجي – الترجي الرياضي التونسي
النادي الرياضي الصفاقسي – مستقبل قابس
