رياضة

الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم : برنامج مباريات الجولة 22

الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم : برنامج مباريات الجولة 22

نشرت الرابطة الوطنية لكرة القدم البرنامج الكامل لمباريات الجولة 22 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم :

الجمعة 27 فيفري
شبيبة العمران – إتحاد بن قردان
الترجي الجرجيسي – الشبيبة القيروانية

السبت 28 فيفري
النجم الساحلي – مستقبل سليمان
النادي الرياضي البنزرتي – الاتحاد المنستيري
مستقبل المرسى – الملعب التونسي

الأحد 1 مارس
النادي الإفريقي – نجم المتلوي
الأولمبي الباجي – الترجي الرياضي التونسي
النادي الرياضي الصفاقسي – مستقبل قابس

