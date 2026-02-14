الرابطة المحترفة الأولى: مستقبل سليمان 0-2 مستقبل المرسى، النتائج والترتيب الوقتي للجولة 21

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهد الجزء الثاني من منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى هزيمة مستقبل سليمان على أرضه أمام مستقبل المرسى بنتيجة (2-0).

نتائج الجمعة 13 فيفري

الملعب التونسي 3–2 الأولمبي الباجي

الشبيبة الرياضية القيروانية 1–2 النجم الرياضي الساحلي

مستقبل قابس 0–0 النادي الرياضي البنزرتي

برنامج الأحد 15 فيفري على الساعة 14:00

النادي الإفريقي – الشبيبة الرياضية بالعمران

الاتحاد الرياضي المنستيري – الترجي الرياضي الجرجيسي

اتحاد بن قردان – النادي الرياضي الصفاقسي

الترتيب الوقتي

1- النادي الإفريقي 42 نقطة

2- الملعب التونسي 41 نقطة

3- الترجي الرياضي التونسي 40 نقطة

4- النادي الرياضي الصفاقسي 36 نقطة

5- الاتحاد الرياضي المنستيري 33 نقطة

6- النجم الرياضي الساحلي 30 نقطة

7- الترجي الرياضي الجرجيسي 26 نقطة (0)

8- النجم الرياضي بالمتلوي 26 نقطة (-4)

9- مستقبل المرسى 25 نقطة (0)

10- الشبيبة الرياضية بالعمران 25 نقطة (-6)

11- النادي الرياضي البنزرتي 24 نقطة

12- اتحاد بن قردان 24 نقطة

13- الشبيبة الرياضية القيروانية 20 نقطة

14- الأولمبي الباجي 18 نقطة

15- مستقبل قابس 17 نقطة

16- مستقبل سليمان 13 نقطة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



