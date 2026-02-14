الرابطة المحترفة الأولى: مستقبل سليمان 0-2 مستقبل المرسى، النتائج والترتيب الوقتي للجولة 21

شهد الجزء الثاني من منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى هزيمة مستقبل سليمان على أرضه أمام مستقبل المرسى بنتيجة (2-0).
نتائج الجمعة 13 فيفري
الملعب التونسي 3–2 الأولمبي الباجي
الشبيبة الرياضية القيروانية 1–2 النجم الرياضي الساحلي
مستقبل قابس 0–0 النادي الرياضي البنزرتي
برنامج الأحد 15 فيفري على الساعة 14:00
النادي الإفريقي – الشبيبة الرياضية بالعمران
الاتحاد الرياضي المنستيري – الترجي الرياضي الجرجيسي
اتحاد بن قردان – النادي الرياضي الصفاقسي
الترتيب الوقتي
1- النادي الإفريقي 42 نقطة
2- الملعب التونسي 41 نقطة
3- الترجي الرياضي التونسي 40 نقطة
4- النادي الرياضي الصفاقسي 36 نقطة
5- الاتحاد الرياضي المنستيري 33 نقطة
6- النجم الرياضي الساحلي 30 نقطة
7- الترجي الرياضي الجرجيسي 26 نقطة (0)
8- النجم الرياضي بالمتلوي 26 نقطة (-4)
9- مستقبل المرسى 25 نقطة (0)
10- الشبيبة الرياضية بالعمران 25 نقطة (-6)
11- النادي الرياضي البنزرتي 24 نقطة
12- اتحاد بن قردان 24 نقطة
13- الشبيبة الرياضية القيروانية 20 نقطة
14- الأولمبي الباجي 18 نقطة
15- مستقبل قابس 17 نقطة
16- مستقبل سليمان 13 نقطة
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب