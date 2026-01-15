Français
الرابطة المحترفة الأولى: نتائج الدفعة الأولى من المباريات وترتيب الجولة 16

الرابطة المحترفة الأولى: نتائج الدفعة الأولى من المباريات وترتيب الجولة 16

في ما يلي النتائج المسجّلة في أعقاب الدفعة الأولى من مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى:

الترجي الرياضي التونسي 2–1 مستقبل قابس
المستقبل الرياضي بسليمان 0–0 الشبيبة الرياضية القيروانية

برنامج يوم الجمعة 16 جانفي – الساعة 14:00

الملعب التونسي – الاتحاد الرياضي المنستيري (الوطنية 1)
الحكم: نضال بلطيف / تقنية الفيديو (VAR): مجدي بلاغة

 الأولمبي الباجي – الاتحاد الرياضي ببن قردان (الوطنية 2)
الحكم: سفيان الورطاني / تقنية الفيديو (VAR): خالد قويدر

الترجي الرياضي الجرجيسي – النادي الرياضي الصفاقسي (الوطنية 2)
الحكم: وليد المنصري / تقنية الفيديو (VAR): منتصر بلعربي

برنامج يوم السبت 17 جانفي – الساعة 14:00

المستقبل الرياضي بالمرسى – النادي الإفريقي (الوطنية 1)
الحكم: فرج عبد اللاوي / تقنية الفيديو (VAR): حسني النيلي

النادي الرياضي البنزرتي – نجم المتلوي (الوطنية 2)
الحكم: خليل الجريعي / تقنية الفيديو (VAR): أسامة بن إسحاق

النجم الرياضي الساحلي – الشبيبة الرياضية بالعمران (الوطنية 2)
الحكم: هيثم الطرابلسي / تقنية الفيديو (VAR): أمين الفقير

الترتيب الوقتي

1- الترجي الرياضي التونسي: 37 نقطة
2- النادي الإفريقي: 31 نقطة
3- الملعب التونسي: 30 نقطة
4- النادي الرياضي الصفاقسي: 26 نقطة
5- الاتحاد الرياضي المنستيري: 26 نقطة
6- الترجي الرياضي الجرجيسي: 24 نقطة
7- نجم المتلوي: 23 نقطة
8- النجم الرياضي الساحلي: 19 نقطة
9- المستقبل الرياضي بالمرسى: 19 نقطة
10- الاتحاد الرياضي ببن قردان: 18 نقطة
11- النادي الرياضي البنزرتي: 16 نقطة
12- الشبيبة الرياضية بالعمران: 16 نقطة
13- الشبيبة الرياضية القيروانية: 14 نقطة
14- المستقبل الرياضي بسليمان: 12 نقطة
15- الأولمبي الباجي: 11 نقطة
16- مستقبل قابس: 9 نقاط

