الرابطة المحترفة الأولى: نتائج الدفعة الأولى من المباريات وترتيب الجولة 16

في ما يلي النتائج المسجّلة في أعقاب الدفعة الأولى من مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى:

الترجي الرياضي التونسي 2–1 مستقبل قابس

المستقبل الرياضي بسليمان 0–0 الشبيبة الرياضية القيروانية

برنامج يوم الجمعة 16 جانفي – الساعة 14:00

الملعب التونسي – الاتحاد الرياضي المنستيري (الوطنية 1)

الحكم: نضال بلطيف / تقنية الفيديو (VAR): مجدي بلاغة

الأولمبي الباجي – الاتحاد الرياضي ببن قردان (الوطنية 2)

الحكم: سفيان الورطاني / تقنية الفيديو (VAR): خالد قويدر

الترجي الرياضي الجرجيسي – النادي الرياضي الصفاقسي (الوطنية 2)

الحكم: وليد المنصري / تقنية الفيديو (VAR): منتصر بلعربي

برنامج يوم السبت 17 جانفي – الساعة 14:00

المستقبل الرياضي بالمرسى – النادي الإفريقي (الوطنية 1)

الحكم: فرج عبد اللاوي / تقنية الفيديو (VAR): حسني النيلي

النادي الرياضي البنزرتي – نجم المتلوي (الوطنية 2)

الحكم: خليل الجريعي / تقنية الفيديو (VAR): أسامة بن إسحاق

النجم الرياضي الساحلي – الشبيبة الرياضية بالعمران (الوطنية 2)

الحكم: هيثم الطرابلسي / تقنية الفيديو (VAR): أمين الفقير

الترتيب الوقتي

1- الترجي الرياضي التونسي: 37 نقطة

2- النادي الإفريقي: 31 نقطة

3- الملعب التونسي: 30 نقطة

4- النادي الرياضي الصفاقسي: 26 نقطة

5- الاتحاد الرياضي المنستيري: 26 نقطة

6- الترجي الرياضي الجرجيسي: 24 نقطة

7- نجم المتلوي: 23 نقطة

8- النجم الرياضي الساحلي: 19 نقطة

9- المستقبل الرياضي بالمرسى: 19 نقطة

10- الاتحاد الرياضي ببن قردان: 18 نقطة

11- النادي الرياضي البنزرتي: 16 نقطة

12- الشبيبة الرياضية بالعمران: 16 نقطة

13- الشبيبة الرياضية القيروانية: 14 نقطة

14- المستقبل الرياضي بسليمان: 12 نقطة

15- الأولمبي الباجي: 11 نقطة

16- مستقبل قابس: 9 نقاط