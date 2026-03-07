الرابطة المحترفة الأولى : نتائج يوم السبت وجدول مباريات الجولة 23 يوم الأحد

وفيما يلي نتائج مباريات الفترة الثانية من الجولة 23 من الرابطة المحترفة الأولى :
الترجي التونسي 1-0 المرسى
الاتحاد المنستيري 0–1 النادي الرياضي الصفاقسي (توقف)
نجم المتلوي 0–0 الأولمبي الباجي
برنامج الأحد الساعة الواحدة ظهراً
الملعب التونسي – النجم الساحلي (الوطنية 1)
اتحاد بن قردان – النادي الإفريقي (الوطنية 2)
شبيبة القيروان – النادي الرياضي البنزرتي (الوطنية 2، بث مسجل)
نتائج يوم الجمعة
مستقبل سليمان 1–0 الترجي الجرجيسي
مستقبل قابس 0–2 شبيبة العمران
الترتيب العام
الترجي الرياضي التونسي – 53 نقطة
النادي الإفريقي – 48 نقاط
النادي الرياضي الصفاقسي – 45 نقطة
الملعب التونسي – 41 نقطة
الاتحاد المنستيري – 37 نقطة
النجم الساحلي – 33 نقطة
شبيبة العمران – 31 نقطة
نجم المتلوي – 28 نقطة
الترجي الجرجيسي – 27 نقطة
مستقبل المرسى – 25 نقطة
النادي الرياضي البنزرتي – 25 نقطة
اتحاد بن قردان – 24 نقطة
الأولمبي الباجي – 22 نقطة
شبيبة القيروان – 21 نقطة
مستقبل قابس – 17 نقطة
مستقبل سليمان – 16 نقطة
