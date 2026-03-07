الرابطة المحترفة الأولى : نتائج يوم السبت وجدول مباريات الجولة 23 يوم الأحد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وفيما يلي نتائج مباريات الفترة الثانية من الجولة 23 من الرابطة المحترفة الأولى :

الترجي التونسي 1-0 المرسى

الاتحاد المنستيري 0–1 النادي الرياضي الصفاقسي (توقف)

نجم المتلوي 0–0 الأولمبي الباجي

برنامج الأحد الساعة الواحدة ظهراً

الملعب التونسي – النجم الساحلي (الوطنية 1)

اتحاد بن قردان – النادي الإفريقي (الوطنية 2)

شبيبة القيروان – النادي الرياضي البنزرتي (الوطنية 2، بث مسجل)

نتائج يوم الجمعة

مستقبل سليمان 1–0 الترجي الجرجيسي

مستقبل قابس 0–2 شبيبة العمران

الترتيب العام

الترجي الرياضي التونسي – 53 نقطة

النادي الإفريقي – 48 نقاط

النادي الرياضي الصفاقسي – 45 نقطة

الملعب التونسي – 41 نقطة

الاتحاد المنستيري – 37 نقطة

النجم الساحلي – 33 نقطة

شبيبة العمران – 31 نقطة

نجم المتلوي – 28 نقطة

الترجي الجرجيسي – 27 نقطة

مستقبل المرسى – 25 نقطة

النادي الرياضي البنزرتي – 25 نقطة

اتحاد بن قردان – 24 نقطة

الأولمبي الباجي – 22 نقطة

شبيبة القيروان – 21 نقطة

مستقبل قابس – 17 نقطة

مستقبل سليمان – 16 نقطة

