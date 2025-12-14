الرابطة المحترفة الأولى: 4 مباريات ودّية للنادي الصفاقسي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يتضمن البرنامج التحضيري للنادي الرياضي الصفاقسي لمرحلة الإياب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى أربع مباريات ودّية، وذلك وفق الجدول التالي:

الاثنين 22 ديسمبر

النادي الرياضي الصفاقسي – المستقبل الرياضي بالمرسى

الجمعة 26 ديسمبر

النادي الرياضي الصفاقسي – الاتحاد الرياضي ببن قردان

الثلاثاء 30 ديسمبر

النادي الرياضي الصفاقسي – النجم الرياضي الساحلي

الأربعاء 07 جانفي

الاتحاد الرياضي المنستيري – النادي الرياضي الصفاقسي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



