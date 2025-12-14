الرابطة المحترفة الأولى: 4 مباريات ودّية للنادي الصفاقسي

يتضمن البرنامج التحضيري للنادي الرياضي الصفاقسي لمرحلة الإياب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى أربع مباريات ودّية، وذلك وفق الجدول التالي:
الاثنين 22 ديسمبر
النادي الرياضي الصفاقسي – المستقبل الرياضي بالمرسى
الجمعة 26 ديسمبر
النادي الرياضي الصفاقسي – الاتحاد الرياضي ببن قردان
الثلاثاء 30 ديسمبر
النادي الرياضي الصفاقسي – النجم الرياضي الساحلي
الأربعاء 07 جانفي
الاتحاد الرياضي المنستيري – النادي الرياضي الصفاقسي
تعليقات
