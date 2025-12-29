الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة : إلغاء نتائج الجلسة العامة الانتخابية !

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت لجنة الطعون الانتخابية، بعد ظهر يوم الاثنين، إلغاء نتائج الجلسة العامة الانتخابية للرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة.

وأسفرت هذه الجلسة، التي عُقدت في 20 ديسمبر، عن فوز قائمة وليد بن محمد، متقدمةً على قائمتي عقيل بن حسين وحسن زيني.

إلا أن قائمة عقيل بن حسين طعنت في النتائج.

وكشفت مراجعة لجنة الطعون الانتخابية لهذه القضية عن إلغاء نتائج الجلسة العامة، ودعت إلى عقد جلسة جديدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة.

