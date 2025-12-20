الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة: انتخاب وليد بن محمد رئيسًا جديدًا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تم اليوم السبت 20 ديسمبرانتخاب وليد بن محمد رئيسًا جديدًا للمكتب الجامعي للرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة (LNFP)، وذلك عقب فوز قائمته في السباق الانتخابي الذي نُظّم لهذه الغاية.

وقد حصدت القائمة الفائزة أصوات 22 ناديًا من أصل 42 ناديًا شاركوا في التصويت، متقدمة على قائمتي عُقيل بن حسين الذي نال 11 صوتًا، وحسن الزين الذي حصل على 9 أصوات.

وضمّت القائمة الفائزة الأسماء التالية: نوري القنطاوي، منير بن حسن، عصام حمزاوي، وسيم علوش، حافظ بن أحمد، سليم خذر، سيف الدين بوسعة، مراد الفرشيشي، ناهد بن حميدة، يوسف المحمدي، وثامر المكور.

