الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة : الإعلان عن عقوبات الجولة 23

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بعد اجتماعها الأسبوعي، قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم للمحترفة الإجراءات والعقوبات التالية بحق أندية الرابطة المحترفة الأولى :

– قررت الرابطة اليوم منح نقاط الفوز بنتيجة 2-0 لصالح النادي الصفاقسي على حساب الاتحاد المنستيري، بالإضافة إلى خطية مالية قدرها 5000 دينار تونسي ضد الفريق المنهزم.

– إقامة مباراتين بدون جمهور وخطية مالية قدرها 10000 دينار تونسي بحق مستقبل قابس.

– توجيه توبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار تونسي بحق الترجي الرياضي التونسي لاستعمال الجمهور الشماريخ.

– توجيه توبيخ وخطية مالية قدرها 7500 دينار تونسي بحق كل من الملعب التونسي وشبيبة القيروان لإلقاء جماربهما المقذوفات.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



