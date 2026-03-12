Français
Anglais
العربية
رياضة

الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة : الإعلان عن عقوبات الجولة 23

الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة : الإعلان عن عقوبات الجولة 23

بعد اجتماعها الأسبوعي، قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم للمحترفة الإجراءات والعقوبات التالية بحق أندية الرابطة المحترفة الأولى :

– قررت الرابطة اليوم منح نقاط الفوز بنتيجة 2-0 لصالح النادي الصفاقسي على حساب الاتحاد المنستيري، بالإضافة إلى خطية مالية قدرها 5000 دينار تونسي ضد الفريق المنهزم.

– إقامة مباراتين بدون جمهور وخطية مالية قدرها 10000 دينار تونسي بحق مستقبل قابس.

– توجيه توبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار تونسي بحق الترجي الرياضي التونسي لاستعمال الجمهور الشماريخ.

– توجيه توبيخ وخطية مالية قدرها 7500 دينار تونسي بحق كل من الملعب التونسي وشبيبة القيروان لإلقاء جماربهما المقذوفات.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

376
أخر الأخبار

في الأسبوع الثالث لشهر رمضان : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك بصفاقس (صور+فيديو)

272
الأخبار

الكشف عن هوية المدرّب الجديد للمنتخب الوطني سيدات لكرة القدم
255
الأخبار

إيران تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026
253
أخر الأخبار

كرة السلة – مرحلة التتويج : إعادة مقابلة الإفريقي – الشبيبة
252
الأخبار

في فرنسا: تحديد موعد عيد الفطر و زكاة الفطر بـ9 يورو للفرد
252
الأخبار

وضعية النائب أحمد السعيداني: نواب يؤكدون ضرورة احترام أحكام الدستور والقانون في إجراءات الإيقاف
252
الأخبار

إيواء وديع الجريء بقسم الإنعاش بعد تدهور حالته الصحية
248
أخر الأخبار

الأهلي المصري: قبل لقاء الترجي، عقوبات مالية كبيرة ضد اللاعبين
233
الأخبار

مجلس نواب الشعب : دعوات لاحترام إجراءات رفع الحصانة
231
الأخبار

وزارة الدفاع القطرية تعلن التصدي لهجمة صاروخية إيرانية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى