الرابطة الوطنية لكرة اليد ترفض احتراز سبورتينغ المكنين ضد النادي الإفريقي شكلا

قررت الرابطة الوطنية لكرة اليد اليوم الجمعة رفض الاحتراز الفني المقدم من طرف سبورتينغ المكنين ضد لاعب النادي الافريقي غازي بن غالي من حيث الشكل.

و أضافت الرابطة في نص القرار المتخذ و الذي وقع نشره على الصفحة الرسمية للرابطة على شبكة التواصل الاجتماعي انه وقع رفض مطلب الاحتراز الفني لسبورتينغ المكنين شكلا, وفقا لمقتضيات الفصول 135 و 141 و 179 من القوانين العامة للجامعة التونسية لكرة اليد.

يذكر أن سبورتينغ المكنين تقدم بهذا الاحتراز ضد لاعب النادي الإفريقي غازي بن غالي، معترضاً على وجوده بأرضية الميدان، بعد طرده خلال المباراة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد و التي انتهت بفوز النادي الإفريقي (28-27).

