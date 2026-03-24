الرباع كارم بن هنية يعتزل

أعلن الرباع التونسي كارم بن هنية رسميا إعتزاله رفع الأثقال و ذلك عبر تدوينة نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

و في ما يلي نص التدوينة :

🚨 إعتزال نهائي كرياضي بالمنتخب التونسي لرفع الأثقال
(  RETIREMENT )

🚨 بعد مسيرة رياضية محترفة حصلت فيها على 126 ميدالية مختلفة منها 75 ميدالية دولية ، 51 ميدالية وطنية و 10 كؤوس أفضل رياضي متوسطي و إفريقي…

✅️ اليوم أقدم إعتزالي النهائي للجامعة التونسية لرفع الأثقال و السبب عدم توفير ميزانية تحضيرات خاصة بي ( مستوى تحضير عالي )  من سلطة الإشراف ( سأذكر الأسماء لاحقا ) ، في سنة مليئة بالمقابلات الدولية أهمها ألعاب البحر الأبيض المتوسط و بطولة العالم الترشيحية للألعاب الأولمبية و بطولة إفريقيا… تونس هي من خسرت ميداليات متوسطية و إفريقية و عالمية و هذا قرار بعد العديد من المحاولات و لا رجعة فيه.

أخيرا لكل بداية نهاية و إن شاء الله تكون بداية خير في شيء آخر.

 شكرااااا لكل مدرب دربني و علمني … شكرااااا لكل مسؤول صادق كان معي… شكرااااا لكل صحفي كان معي … شكرااااا لأصدقائي و لكل الناس التي دعمتني في مسيرتي بدون نسيان أحد ..

 

