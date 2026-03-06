الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا: مشروع استراتيجي بكلفة تتجاوز مليار أورو

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان أن الكلفة التقديرية لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا تبلغ أكثر من مليار أورو، في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز التعاون الطاقي بين ضفتي المتوسط.

مساهمة تونس في المشروع

وأوضح شوشان أن نصيب الجانب التونسي من كلفة المشروع يقدر بحوالي 582 مليون أورو، فيما تصل الكلفة الإجمالية إلى نحو 1014 مليون أورو. ويشمل هذا المبلغ حوالي 863 مليون أورو مخصصة للمكونات المشتركة مع الجانب الإيطالي، إضافة إلى نحو 110 ملايين أورو موجهة لتعزيز الشبكة الكهربائية الوطنية في تونس.

تبادل الطاقة وتعزيز الاستقرار

وبيّن المسؤول أن هذا المشروع سيمكن من تبادل الطاقة الكهربائية في الاتجاهين وفق حاجيات البلدين، بما يسمح بتصدير الكهرباء المنتجة خاصة من الطاقات المتجددة، وفي المقابل دعم الشبكة التونسية خلال فترات الاستهلاك المرتفع.

المصدر: وات

