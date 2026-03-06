Français
Anglais
العربية
الأخبار

الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا: مشروع استراتيجي بكلفة تتجاوز مليار أورو

كشف كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان أن الكلفة التقديرية لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا تبلغ أكثر من مليار أورو، في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز التعاون الطاقي بين ضفتي المتوسط.

مساهمة تونس في المشروع

وأوضح شوشان أن نصيب الجانب التونسي من كلفة المشروع يقدر بحوالي 582 مليون أورو، فيما تصل الكلفة الإجمالية إلى نحو 1014 مليون أورو. ويشمل هذا المبلغ حوالي 863 مليون أورو مخصصة للمكونات المشتركة مع الجانب الإيطالي، إضافة إلى نحو 110 ملايين أورو موجهة لتعزيز الشبكة الكهربائية الوطنية في تونس.

تبادل الطاقة وتعزيز الاستقرار

وبيّن المسؤول أن هذا المشروع سيمكن من تبادل الطاقة الكهربائية في الاتجاهين وفق حاجيات البلدين، بما يسمح بتصدير الكهرباء المنتجة خاصة من الطاقات المتجددة، وفي المقابل دعم الشبكة التونسية خلال فترات الاستهلاك المرتفع.

المصدر: وات
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

378
الأخبار

الجزائر : التخلي عن الوالدين قد يكلّف حتى 3 سنوات سجناً… و الخدمات الاجتماعية تدخل البيوت

366
الأخبار

الاتحاد الأمريكي يرد على تهديدات إيران بالانسحاب من المونديال
356
الأخبار

وزير الشؤون الاجتماعية : التفطن إلى 123 متقاعدا يجمعون بين الجراية والأجر بالقطاعين العمومي والخاص
314
الأخبار

السجن 10 سنوات لقاصرين حاولا إعدام صديقهما شنقا في بناية مهجورة
306
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : حذاري ثم حذاري من موجة انتشار الدجالين الدراويش و المدعين انهم أحفاد الرسول و أولياء الله المعالجين الروحانيين وبائعي الأوهام الممولين من أعداء يستهدفون الاسلام و العروبة لبث الفتنة و التفرقة
294
اقتصاد وأعمال

رمضان في تونس: حين تلتهم موائد الإفطار مدخرات الأسر
291
الأخبار

مسؤول عسكري إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي
282
الأخبار

قطر : وزارة الداخلية تحذر من تصوير ونشر المقاطع المرتبطة بالمستجدات الميدانية
275
الأخبار

مجلس الشيوخ يعرقل قرارا يقيد صلاحيات ترمب العسكرية تجاه إيران دون تفويض من الكونغرس
271
الأخبار

عباس عراقجي (وزير الخارجية الإيراني): الهجمات الصاروخية كانت موجّهة إلى المصالح الأمريكية ولا تستهدف دولة قطر

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى