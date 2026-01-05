Français
Anglais
العربية
الأخبار

الرجاء المغربي يتعاقد مع النجم الأردني محمد أبو رزيق “شرارة”

الرجاء المغربي يتعاقد مع النجم الأردني محمد أبو رزيق “شرارة”

أعلن نادي الرجاء الرياضي المغربي اليوم عن تعاقده الرسمي مع اللاعب والنجم الأردني محمد أبو رزيق، المعروف بلقب “شرارة”، بعد استكمال جميع الإجراءات الرسمية وفسخ عقده مع نادي الرمثا.

و يُذكر أن أبو رزيق سبق له تجربة مع نادي الترجي الرياضي التونسي، كما شارك في مباريات عديدة مع المنتخب الأردني، كان آخرها خلال منافسات كأس العرب في قطر، حيث أظهر مستوى جيداً و أداءً مميزاً.

و يمثل هذا التعاقد خطوة هامة للرجاء المغربي لتعزيز صفوف الفريق و مواصلة المنافسة على مختلف البطولات المحلية و القارية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

967
الأخبار

باجة : وفاة شخصين في حادث مرور

493
الأخبار

باجة : تركيب محطة ضخ شمسية ضمن مشروع نبعة لتعزيز الفلاحة المستدامة [فيديو]
338
الأخبار

الكشف عن حقيقة نفي مادورو إلى تركيا
314
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – خليل شمّام: “هزيمة موجعة للغاية… لكن هذه هي كرة القدم” (فيديو)
310
الأخبار

مقتل ما لايقل عن 40 شخصا خلال عملية اعتقال مادورو
300
الأخبار

كان 2025 – علي العابدي: «نأمل أن يكون المستقبل أفضل» (فيديو)
293
الأخبار

ديلان برون : المستقبل سيكون أفضل للمنتخب التونسي
288
الأخبار

سامي الطرابلسي : “حسرة كبيرة و ألم على خروج المنتخب الوطني من كأس أمم إفريقيا” (فيديو)
287
الأخبار

وزير الخارجية الأمريكي : لن ندعم بقاء نائبة رئيس فنزويلا على رأس السلطة
285
أخر الأخبار

علي الزّرمديني: المجموعات الارهابية في حالة ضعف و انكسرت على حدود تونس و لكنها لم تنتهي [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى