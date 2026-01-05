الرجاء المغربي يتعاقد مع النجم الأردني محمد أبو رزيق “شرارة”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن نادي الرجاء الرياضي المغربي اليوم عن تعاقده الرسمي مع اللاعب والنجم الأردني محمد أبو رزيق، المعروف بلقب “شرارة”، بعد استكمال جميع الإجراءات الرسمية وفسخ عقده مع نادي الرمثا.

و يُذكر أن أبو رزيق سبق له تجربة مع نادي الترجي الرياضي التونسي، كما شارك في مباريات عديدة مع المنتخب الأردني، كان آخرها خلال منافسات كأس العرب في قطر، حيث أظهر مستوى جيداً و أداءً مميزاً.

و يمثل هذا التعاقد خطوة هامة للرجاء المغربي لتعزيز صفوف الفريق و مواصلة المنافسة على مختلف البطولات المحلية و القارية.

