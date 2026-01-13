Français
Anglais
العربية
الأخبار

الركراكي : “نيجيريا لم تواجه بعد خصما قويا مثلنا”

الركراكي : “نيجيريا لم تواجه بعد خصما قويا مثلنا”

أكد وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، أن المواجهة المرتقبة أمام منتخب نيجيريا تفرض أعلى درجات التركيز والانضباط، مشددًا على صعوبة المباراة وقوة الخصم، وذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدت اليوم قبل اللقاء.

و قال وليد الركراكي في هذا السياق : “غياب نديدي سيساعدنا و لكن حين تملك أوسيمين و لوكمان و إيوبي و حين ترى بنك احتياطهم، فيمكن أن يغيروا خطتهم رغم أنني أراه أمرا مستبعدا”.

و أضاف : “علينا التركيز و الفوز بالثنائيات و عدم العودة مثلا للخلف كما حدث ضد الكاميرون، لأنهم يمكن أن يعاقبونا و في النصف يجب عليك رفع مستواك، حتى لا تترك نيجيريا تتنفس و تعود في المباراة أو تحافظ على قوتها الفنية”.

و تابع : “ستكون مباراة بمثابة تحد لنا و لهم لأنهم لم يواجهوا خصما قويا مثلنا، لرؤية ماذا سيقع”.

و يواجه المنتخب المغربي نظيره النيجيري يوم غدٍ الأربعاء، ابتداءً من الساعة التاسعة ليلاً، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

655
الأخبار

الأولمبي الباجي يعزّز صفوفه بانتدابين جديدين و يقترب من حسم صفقة حارس مرمى

591
الأخبار

رسميًا : الحارس أشرف كرير يوقّع مع الأولمبي الباجي
434
أخر الأخبار

صلاح الدين السالمي: ” الإضراب العام المقرر في 21 جانفي عمليا إنتهى ” [فيديو]
382
الأخبار

لطفي السليمي: هدفي مع الأولمبي الباجي هو ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى [فيديو]
315
الأخبار

عاجل – ليبيا: 10 قتلى في حادث مرور مروّع غرب سرت
315
الأخبار

برشلونة يفوز على ريال مدريد و يتوّج بكأس السوبر الإسباني (فيديو)
305
الأخبار

وزارة الخارجية الكوبية : سلوك واشنطن يهدد الأمن في العالم كله و ليس فقط نصف الكرة الأرضية
304
الأخبار

الكرة الطائرة – البطولة العربية للأندية: نتائج مباريات الأحد وبرنامج يوم الاثنين (فيديو)
293
أخر الأخبار

الحنشة على موعد مع التنمية : مشاريع تحققت وأخرى سترى النور قريبًا (فيديو)
291
الأخبار

الجزائر : تبون يتخذ خطوة قوية لإعادة المواطنين الذين يعانون في الخارج

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى