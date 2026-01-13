الركراكي : “نيجيريا لم تواجه بعد خصما قويا مثلنا”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، أن المواجهة المرتقبة أمام منتخب نيجيريا تفرض أعلى درجات التركيز والانضباط، مشددًا على صعوبة المباراة وقوة الخصم، وذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدت اليوم قبل اللقاء.

و قال وليد الركراكي في هذا السياق : “غياب نديدي سيساعدنا و لكن حين تملك أوسيمين و لوكمان و إيوبي و حين ترى بنك احتياطهم، فيمكن أن يغيروا خطتهم رغم أنني أراه أمرا مستبعدا”.

و أضاف : “علينا التركيز و الفوز بالثنائيات و عدم العودة مثلا للخلف كما حدث ضد الكاميرون، لأنهم يمكن أن يعاقبونا و في النصف يجب عليك رفع مستواك، حتى لا تترك نيجيريا تتنفس و تعود في المباراة أو تحافظ على قوتها الفنية”.

و تابع : “ستكون مباراة بمثابة تحد لنا و لهم لأنهم لم يواجهوا خصما قويا مثلنا، لرؤية ماذا سيقع”.

و يواجه المنتخب المغربي نظيره النيجيري يوم غدٍ الأربعاء، ابتداءً من الساعة التاسعة ليلاً، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

