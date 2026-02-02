الرياح تُربك شبكة الكهرباء بجندوبة.. والستاغ تواصل الإصلاحات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تواصل فرق فرع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بجندوبة تدخلاتها الرامية إلى إصلاح الاعطاب التي جدت خلال اليومين المنقضيين بعدد من معتمديات الجهة وقراها، وفق عضو من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالجهة.

وبين ذات المصدر ذاته لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التدخلات، التى يتواصل بعضها، شملت منطقتي سوق السبت والعزيمة بمعتمدية جندوبة وبني مطير بمعتمدية فرنانة وبوهرتمة وبولعابة والشواولة وبلطة وكساب بمعتمدية بلطة بوعوان ومعتمديتي بوسالم وطبرقة والفايجة وعين سلطان وكاف النسور بمعتمدية غار الدماء.

وكانت الجهة قد عرفت خلال يومي السبت والاحد المنقضيين، هبوب رياح قوية وصلت الى 100 كلم في الساعة في مرتفعات طبرقة وتسببت في سقوط عدد من الأشجار الثابتة.

