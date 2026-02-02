Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

الرياح تُربك شبكة الكهرباء بجندوبة.. والستاغ تواصل الإصلاحات

تواصل فرق فرع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بجندوبة تدخلاتها الرامية إلى إصلاح الاعطاب التي جدت خلال اليومين المنقضيين بعدد من معتمديات الجهة وقراها، وفق عضو من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالجهة.

وبين ذات المصدر ذاته لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التدخلات، التى يتواصل بعضها، شملت منطقتي سوق السبت والعزيمة بمعتمدية جندوبة وبني مطير بمعتمدية فرنانة وبوهرتمة وبولعابة والشواولة وبلطة وكساب بمعتمدية بلطة بوعوان ومعتمديتي بوسالم وطبرقة والفايجة وعين سلطان وكاف النسور بمعتمدية غار الدماء.

وكانت الجهة قد عرفت خلال يومي السبت والاحد المنقضيين، هبوب رياح قوية وصلت الى 100 كلم في الساعة في مرتفعات طبرقة وتسببت في سقوط عدد من الأشجار الثابتة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

572
الأخبار

باجة : الحماية المدنية تنقذ سيارة بها أربعة أشخاص جرفتهم مياه الأمطار

361
أخر الأخبار

باجة تسجّل نزول كميات هامة من الأمطار خلال 48 ساعة
336
الأخبار

باجة : سقوط الأشجار و الأسلاك الكهربائية بسبب الرياح القوية و الأمطار [فيديو]
322
الأخبار

علي خامنئي يُهدّد الأمريكيين بحرب إقليمية
308
أخر الأخبار

غار الدماء: وفاة شخص جرفته سيول وادي مجردة
298
الأخبار

ملعب الشاذلي زويتن : انهيار جزء من السور المحاذي لمأوى السيارات
286
الأخبار

مقترح لتعليق العمل بآلية رفع السيارات و استبدالها بنظام “الخطايا اللاصقة”
268
الأخبار

والي منوبة : “سنتصدى بصرامة للاعتداءات على الأودية و البناء الفوضوي و بيع التقاسيم العشوائية”
266
الأخبار

تحديد موعد حلول رمضان 2026 في عدد من الدول
266
الأخبار

منوبة : هدم أسوار سبع مدارس ابتدائية في إطار حملة جهوية للتوقّي من تداعيات التقلّبات المناخية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى