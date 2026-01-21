Français
الرياضات الإلكترونية : صرف الجوائز المالية للموسم الرياضي 2025

أكدت الجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية في بلاغها الصادر بخصوص صرف الجوائز المالية للموسم الرياضي 2025 المقدرة قيمتها ب 50 ألف دينار لفائدة الأندية الرياضية أن ذلك سيتم خلال شهر جانفي الحالي.

و إتباعا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد تذكر الجامعة بالشروط المستوجبة للحصول على الجوائز المالية وأبرزها :

– تصرف المنح وجوبا عن طريق تحويلات بنكية للحسابات الرسمية للأندية

– يجب أن يكون النادي قد قام بخلاص معلوم الإنخراط السنوي ومعلوم الإجازات مع إمكانية طلب إقتطاع المبلغ من قيمة الجوائز المالية من من تتوفر فيه الصفة بالجمعية / الإطار المكلف بالتنسيق مع الجامعة المؤشر عليه ببطاقة الإنخراط

– يمكن صرف الجوائز المالية الفردية مباشرة بحساب اللاعب في صورة طلب ممثل النادي كتابيا تحويل الجائزة المالية لحساب اللاعب أما بخصوص المسابقات الجماعية تصرف الجوائز المالية وجوبا بالحساب البنكي للجمعية.

