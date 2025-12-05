Français
الرياضة – اقتصاد: بعد الـMMA، رونالدو يستثمر في الذكاء الاصطناعي ويتحدى ChatGPT

يوم الخميس 27 نوفمبر، أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مساهماً في منظمة الفنون القتالية المختلطة WOW FC، طامحاً إلى المساهمة في توسيع حضورها على الساحة العالمية.

وفي يوم الجمعة 5 ديسمبر، أكد اللاعب البرتغالي قراره الاستثمار في Perplexity، وهي منصة للذكاء الاصطناعي منافسة لـChatGPT، كما بات منخرطاً بشكل فعّال في الترويج للذكاء الاصطناعي وإمكاناته التعليمية والثقافية.

بالنسبة للنجم CR7، يمثّل هذا الاستثمار وسيلة جديدة لتحفيز الفضول والسعي نحو التميز، ويعكس اهتمامه بالابتكار والتعلّم، إلى جانب رغبته في تعزيز حضور التكنولوجيا لدى جمهور عالمي واسع.

وقال رونالدو في فيديو ترويجي نُشر على حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي:
«الفضول شرط أساسي للتميّز. ننجح عندما نطرح أسئلة جديدة كل يوم. ولهذا فإنني فخور بالإعلان عن استثماري في Perplexity».

تُعدّ شركة Perplexity، التي تأسست عام 2022، محرّك إجابات يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يتيح للمستخدمين طرح أسئلة حول عدد لا محدود من المواضيع والحصول على إجابات مفصّلة.

