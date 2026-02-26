 الرياضة في رمضان: متى يجب إيقاف التمارين فورًا؟ [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حذّر الدكتور محمد فارس بن حديد, ‏أخصائي طب الأسرة والطب الرياضي، في تصريح لـتونس الرقمية، من مخاطر الإفراط في التمارين الرياضية خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن الجسم يعمل بنسق مختلف نتيجة تغيّر النظام الغذائي وتقليص عدد الوجبات.

إشارات تستوجب التوقف الفوري

على الرياضي الانتباه إلى العلامات التالية:

تعب مستمر أو مفرط

تراجع غير معتاد في الأداء الرياضي

ارتفاع معدل نبضات القلب في حالة الراحة

تقلبات مزاجية أو عصبية

آلام عضلية متواصلة

ضعف التركيز وفقدان الحافز

وفي حال ممارسة الرياضة قبل الإفطار، فإن الشعور بدوار أو إعياء أو ضعف عام يفرض إيقاف التمرين فورًا.

التعديل بدل التوقف

لا ينصح الطبيب بالتمارين المكثفة خلال رمضان، لكنه يؤكد ضرورة عدم التوقف كليًا عن النشاط البدني، بل التعديل بما يتناسب مع طبيعة الشهر الكريم.

كما شدّد على أهمية:

النوم الكافي والمنتظم

الترطيب الجيد بين الإفطار والسحور

فهما عاملان أساسيان للحفاظ على الأداء وتفادي الإصابات والجفاف.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



