الرّئيس الأوكراني يؤكّد استعداده لإجراء انتخابات رئاسية

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّه مستعد لإجراء انتخابات رئاسية جديدة، داعيا الشركاء الأمريكيين والأوروبيين إلى المساعدة في توفير الأمن للانتخابات خلال الحرب مع روسيا.

وقال زيلينسكي الذّي انتهت ولايته الرّئاسية العام الماضي، في تصريحات للصّحفيين، إنّه إذا توفر الأمن، يمكن إجراء الانتخابات في غضون 60 إلى 90 يوما القادمة، مضيفا أنّه سيطلب من البرلمان إعداد التشريعات اللّازمة لتمكين إجراء الانتخابات “خلال الأحكام العرفية” التي فرضت خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان الرّئيس الأمريكي دونالد ترامب شدّد أمس الثّلاثاء على أن أوكرانيا، يجب أن تنظم انتخابات، متهما كييف بـ”استخدام الحرب” لتجنب ذلك.

على صعيد آخر، قال زيلينسكي الذي يواصل في إيطاليا جولته الأوروبية، إن أوكرانيا مستعدة لوقف استهداف قطاع الطاقة إذا وافقت روسيا، مضيفا أن كييف ستبذل قصارى جهدها لعقد اجتماع على مستوى عال مع الولايات المتحدة خلال الأسبوعين المقبلين بشأن اتفاق سلام.

وأكّد أنّه يريد مناقشة إعادة إعمار أوكرانيا في إطار أي اتفاق تدعمه الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه يتوقع عقد مزيد من الاجتماعات هذا الأسبوع على مستوى مستشاري الأمن مع دول أوروبية والولايات المتحدة.

