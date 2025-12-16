الرّابحي: خلال شهر ديسمبر الحالي حجز 46 طن من المواد الغذائية و أكثر من 1000 قطعة مرطبات و غلق 10 محلات [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الثّلاثاء، 16 ديسمبر 2025، كشف محمد الرابحي رئيس الهيئة الوطنيّة للسلامة الصّحية للمنتوجات الغذائيّة عن جملة من الاجراءات و الاستعدادات التي تمّ القيام بها و ذلك بمناسبة الاحتفال برأس السّنة الميلادية، و قال الرابحي إنّه تمّ إفراد هذه المناسبة ببرنامج خصوصي.

و أوضح انّ هذا البرنامج يأخذ بعين الاعتبار المواد ذات الاستهلاك الواسع خلال هذه الفترة و هي أساسا لحوم الدّواجن و مشتقّاتها و أيضا المرطّبات، و لهذا السبب فإنّ البرنامج يستهدف بالاساس هذه المحلات و ذلك للتثبت من مدى احترام شروط السلامة في كلّ المراحل التي تمرّ بها المادة الغذائيّة، من استقبال المادة الاولية للتخزين و التّصنيع و من ثمّ النقل فالعرض، و كلّ هذا يتمّ أخذه بعين الاعتبار، و إذا ما تمّ التفطن لوجود اشكال يتمّ التعامل معه بصفة قانونية.

و أشار المتحدّث إلى أنّه إذا ما كان الاخلال لا يمس من طبيعة المادة الغذائيّة و لكن يؤثّر بشكل غير مباشر على النوعية فإنّ هذا الأمر يتمّ فيه اتخاذ اجراءات ادارية، مثل الانذار المشفوع بآجال أو يتمّ الغلق الفوري بصفة وقتية إلى حين تدارك الاخلالات، و لكن توجد اجراءات أخرى يتمّ اتخاذها في حال تكون المادة الغذائيّة غير صالحة و تمثّل خطرا في علاقة بتاريخ الصلاحية أو التخزين أو التبريد، حينها يتمّ حجز و اتلاف هذه المادة طبق القانون مع تحرير محاضر عدلية في الغرض و يتمّ توجيهها للسلط القضائيّة حتى تتخذ الاجراءات اللازمة و قد تكون العقوبات سالبة للحرّية.

و أفاد رئيس الهيئة الوطنيّة للسلامة الصّحية بأنّه تمّ خلال هذا الشّهر ديسمبر 2025، حجز أكثر من 46 طنّ من المواد الغذائيّة و أكثر من 1000 قطعة مرطبات كانت معدّة لرأس السنة تمّ تخزينها في ظروف غير سليمة و قد تمّ حجزها و اتلافها طبقا للقانون، بالإضافة إلى غلق 10 محلات لصناعة المرطبات لا تتوفر فيها شروط السلامة.

و أكّد الرّابحي أنّ البرنامج متواصل و في نسق تصاعدي إلى حين بلوغ راس السنة، كما دعا عامة المواطنين و المستهلكين إلى القيام بدورهم أيضا و ذلك في علاقة بحسن اختيار المحلّ خاصة، إذ يجب التوجه إلى المحلات المفتوحة للعموم و التي تخضع للرقابة و تجنب شراء المرطّبات من الاسواق أو من الباعة المتجوّلين، و في حال إذا ما كان هناك اشكال يتمّ معرفة مصدره و ارجاع الحق لأصحابه، وفق تعبيره.

و شدّد المتحدّث على كون السلامة الصّحية للأغذية هي مسؤولية مشتركة بين هيئة السلامة الصّحية و مسدي الخدمات و أيضا المواطن، و في هذا السياق أشار إلى أنّ الهيئة لا تواجه أي مشاكل في توزيع الفرق الرّقابية لأنّه توجد في كلّ ولاية إدارة جهوية لها الفرق الخاصة بها، و في حال وجود أي نقص يتمّ تدعيمها بالفرق المركزيّة المتنقّلة و يتمّ التنسيق مع بعض السلط الأمنية، و في بعض الحالات في علاقة بالتهريب يتمّ التنسيق مع بعض الفرق الدّيوانية و العملية تتم بسلاسة.

