الرّابطة الثانية : مدرّب جديد لجمعية مقرين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد الحبيب الصباحي، كاتب عام جمعية مقرين الرياضية المنتمية الى المجموعة الاولى للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التوصّل الى اتفاق رسمي مع المدرب محرز الميلادي للإشراف على حظوظ فريق الأكابر في المرحلة القادمة من الموسم الرياضي الجاري.

و أوضح الصباحي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، ان الميلادي سيخلف محمد السويحلي في تدريب الفريق، مشيرا الى انه تقرر الإبقاء على بقية أعضاء الاطار الفني المرافق المتكون من المدرب المساعد عمر الاحمر و مدرب الحراس عادل منصور و المعد البدني هيثم عبيد.

و كان خالد المليتي قد اشرف في بداية الموسم الجاري على تدريب جمعية مقرين الرياضية التي تحتل المركز التاسع في البطولة برصيد 22 نقطة الى حدود الجولة التاسعة عشرة، من ستّة انتصارات و أربعة تعادلات و تسع هزائم.

و ختم الصباحي ان المصافحة الأولى لمحرز الميلادي مع اللاعبين ستكون خلال الحصة التدريبية المقررة مساء اليوم الاثنين.

يذكر أنّ الميلادي أشرف خلال الموسم الجاري على تدريب اولمبيك سيدي بوزيد (المجموعة الثانية للرابطة المحترفة الثانية) في تجربة خاطفة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



