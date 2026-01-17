Français
السباحة – بطولة الجامعات الأمريكية: أحمد الجوادي يتألق في فلوريدا

يواصل تألقه في الولايات المتحدة الأمريكية. إنه التونسي أحمد الجوادي، بطل العالم مرتين في السباحة عام 2025.

خلال بطولة الجامعات لعام 2026، وفي المنافسة بين فلوريدا وأوبورن، سيطر الجوادي على أول سباقين، وقاد فريقه فلوريدا إلى التتويج.

في البداية، حصد المركز الأول في سباق 1000 ياردة (914.4 مترًا) بزمن قدره 8:39.33.

ثم واصل سيطرته على سباق 500 ياردة (457.2 مترًا) حرة بزمن قدره 4:15.20 (أفضل رقم شخصي له هو 4:14.94).

