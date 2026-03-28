السباحة – بطولة الجامعات الجنوبية الشرقية الأمريكية : الذهب للحفناوي والفضة للجوادي

بعد أدائهما المتميز قبل يومين (حيث حققا أفضل أرقام شخصية جديدة) في سباق 1650 ياردة سباحة حرة، كرر الثنائي التونسي أحمد الجوادي وأيوب الحفناوي نجاحهما مساء هذه الجمعة.

في سباق 500 ياردة (457.2 متر) حرة ضمن بطولة الجامعات الأمريكية 2026، تألق البطل الأولمبي أيوب الحفناوي، محرزًا الميدالية الذهبية بزمن شخصي جديد قدره 4:06.56، متقدمًا على مواطنه أحمد الجوادي الذي نال الميدالية الفضية بزمن شخصي جديد قدره 4:06.90.

