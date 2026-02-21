Français
رياضة

السباحة – بطولة جامعة جنوب شرق الولايات المتحدة : صعود جديد للجوادي والحفناوي على منصة التتويج في فلوريدا

السباحة – بطولة جامعة جنوب شرق الولايات المتحدة : صعود جديد للجوادي والحفناوي على منصة التتويج في فلوريدا

بعد أدائهما المتميز (تحقيق أفضل أرقام شخصية جديدة) في جولة التصفيات لسباق 500 ياردة (1508.76 متر) سباحة حرة، كرر الثنائي التونسي أحمد الجوادي وأيوب الحفناوي نجاحهما مساء الجمعة.

حيث حصد الجوادي الميدالية الفضية في هذا السباق بزمن قدره 4:09.28، متجاوزًا بذلك رقمه الشخصي الجديد الذي سجله في التصفيات صباح الجمعة والبالغ 4:10.26.

كما صعد مواطنه الحفناوي إلى منصة التتويج، محرزًا الميدالية البرونزية بزمن قدره 4:10.18، متجاوزًا بذلك رقمه الشخصي الجديد الذي سجله في التصفيات صباح الجمعة والبالغ 4:12.75.

