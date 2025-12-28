السجل الوطني للمؤسسات يدعو إلى إيداع أصول العقود و المحاضر قبل نهاية السنة

دعا السجل الوطني للمؤسسات كافة الذين اودعوا مطالب تأسيس او تحيين على المنصة الالكترونية الى ضرورة ايداع أصول العقود والمحاضر في أقرب شباك للسجل مع الاستظهار بوصل الإيداع الوقتي الذي تحصلوا عليه وذلك في أقرب وقت حتى يتسنى للاعوان مواصلة معالجة ملفاتهم.
كما أوصى السجل وفق بلاغ اصدره اليوم الاحد مستعملي المنصة بالتأكد من الوثائق المودعة وطبيعة الاجراء مقارنة بالوثيقة المطلوبة وايداعها في الخانة المخصصة لها حتى يتجنب رفض الملف او تعطيل مصالحه.
و أفاد بأنه يبذل ما بوسعه لتسهيل الإجراءات في فترة آخر السنة مع ارتفاع عدد مطالب تأسيس الشركات قبل 31 ديسمبر 2025 لافتا الى ان التاريخ المعتمد لبداية نشاط الشركة هو التاريخ المبين على بطاقة التعريف الجبائية.
