السجل الوطني للمؤسسات يدعو إلى إيداع أصول العقود و المحاضر قبل نهاية السنة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دعا السجل الوطني للمؤسسات كافة الذين اودعوا مطالب تأسيس او تحيين على المنصة الالكترونية الى ضرورة ايداع أصول العقود والمحاضر في أقرب شباك للسجل مع الاستظهار بوصل الإيداع الوقتي الذي تحصلوا عليه وذلك في أقرب وقت حتى يتسنى للاعوان مواصلة معالجة ملفاتهم.

كما أوصى السجل وفق بلاغ اصدره اليوم الاحد مستعملي المنصة بالتأكد من الوثائق المودعة وطبيعة الاجراء مقارنة بالوثيقة المطلوبة وايداعها في الخانة المخصصة لها حتى يتجنب رفض الملف او تعطيل مصالحه.

و أفاد بأنه يبذل ما بوسعه لتسهيل الإجراءات في فترة آخر السنة مع ارتفاع عدد مطالب تأسيس الشركات قبل 31 ديسمبر 2025 لافتا الى ان التاريخ المعتمد لبداية نشاط الشركة هو التاريخ المبين على بطاقة التعريف الجبائية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



