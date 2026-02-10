Français
Anglais
العربية
الأخبار

السجن لمواطن أمريكي هدد بقتل ترامب عبر “تيك توك”

السجن لمواطن أمريكي هدد بقتل ترامب عبر “تيك توك”

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن رجلا من ولاية جورجيا سيقضي ثلاث سنوات وخمسة أشهر في السجن بتهمة توجيه تهديدات بالقتل ضد الرئيس دونالد ترامب مباشرة على تطبيق تيك توك.

وجاء في بيان صحفي للوزارة: “حُكم على جوان راشون بورتر بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات في سجن فيدرالي بتهمة بث تهديدات بالقتل ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

و تشير مواد القضية المنشورة إلى أنه في 26 جويلية 2025، شارك بورتر في بث مباشر على تطبيق تيك توك حول ترامب، وكتب التعليق التالي: “لا توجد سوى طريقة واحدة لجعل أمريكا عظيمة – وهي إطلاق رصاصة بين عيني ترامب”. ثم واصل تهديداته، مصرحا بأنه ينوي قتل الرئيس الأمريكي و”مشاهدته ينزف حتى الموت”.

و وفقا للبيان، تباهى بورتر في نفس اليوم، بخطته حول الاختباء في مبنى مهجور، وإطلاق النار على ترامب خلال حضوره تجمعا انتخابيا و”إصابته في رأسه” أو “في صدره”.

و جاء في البيان أنه عندما سأله مقدم البث المباشر عن احتمال زيارة من عملاء فيدراليين، صرح بورتر بأنه ينوي قتلهم أيضا ثم الانتحار.

و في وقت سابق من شهر فيفري ، ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على تشارلز برونسون إنجرام، البالغ من العمر 47 عاما، والمقيم في ولاية أوهايو، بتهمة توجيه تهديدات ضد ترامب ومؤيديه وضباط إدارة الهجرة والجمارك. ووفقًا لوثيقة قدمها ممثل عن المكتب إلى محكمة في أوهايو، فقد نُشرت التهديدات في تعليقات على موقع “يوتيوب”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

354
الأخبار

رسمي : ماهر الكنزاري يغادر الترجي

342
الأخبار

والي صفاقس يعلن انطلاق برنامج شامل لصيانة الطرقات و يطّلع على تقدّم مشاريع بلدية بالمدينة
330
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : تونس و الجزائر قلب واحد مصير واحد تاريخ واحد ومستقبل مشترك يستمد قوته من وحدتنا و تضامننا..
312
اقتصاد وأعمال

الجزائر من كبار ممولي البنك الإفريقي للتنمية… و قد تستفيد من ذلك : تبون يلمّح إلى قرض بقيمة 3 مليارات دولار
297
الأخبار

المنستير: وفاة تلميذ وإصابة آخر في حادثة اعتداء بسلاح أبيض
297
أخر الأخبار

ما تخفيه تسريبات إبستين من شذوذ أخلاقي و قيمي: طارق السّعيدي يقدّم قراءة سوسيولوجية لممارسات النخبة المتحكمة في العالم [فيديو]
285
الأخبار

كريستيان براكوني يشرف وقتيا على تدريب الترجي
270
الأخبار

صفاقس : انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح الحيوانات لسنة 2026
265
الأخبار

تقلبات جوية وأمطار غزيرة: المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو إلى أقصى درجات الحيطة والحذر
264
أخر الأخبار

باجة: وصول طائرة هليكوبتر.. وتواصل عمليات البحث عن شاب مفقود بشاطئ كاب نيقرو (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى