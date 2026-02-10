السجن لمواطن أمريكي هدد بقتل ترامب عبر “تيك توك”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن رجلا من ولاية جورجيا سيقضي ثلاث سنوات وخمسة أشهر في السجن بتهمة توجيه تهديدات بالقتل ضد الرئيس دونالد ترامب مباشرة على تطبيق تيك توك.

وجاء في بيان صحفي للوزارة: “حُكم على جوان راشون بورتر بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات في سجن فيدرالي بتهمة بث تهديدات بالقتل ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

و تشير مواد القضية المنشورة إلى أنه في 26 جويلية 2025، شارك بورتر في بث مباشر على تطبيق تيك توك حول ترامب، وكتب التعليق التالي: “لا توجد سوى طريقة واحدة لجعل أمريكا عظيمة – وهي إطلاق رصاصة بين عيني ترامب”. ثم واصل تهديداته، مصرحا بأنه ينوي قتل الرئيس الأمريكي و”مشاهدته ينزف حتى الموت”.

و وفقا للبيان، تباهى بورتر في نفس اليوم، بخطته حول الاختباء في مبنى مهجور، وإطلاق النار على ترامب خلال حضوره تجمعا انتخابيا و”إصابته في رأسه” أو “في صدره”.

و جاء في البيان أنه عندما سأله مقدم البث المباشر عن احتمال زيارة من عملاء فيدراليين، صرح بورتر بأنه ينوي قتلهم أيضا ثم الانتحار.

و في وقت سابق من شهر فيفري ، ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على تشارلز برونسون إنجرام، البالغ من العمر 47 عاما، والمقيم في ولاية أوهايو، بتهمة توجيه تهديدات ضد ترامب ومؤيديه وضباط إدارة الهجرة والجمارك. ووفقًا لوثيقة قدمها ممثل عن المكتب إلى محكمة في أوهايو، فقد نُشرت التهديدات في تعليقات على موقع “يوتيوب”.

