السجن مدى الحياة لرئيس كوريا الجنوبية السابق

السجن مدى الحياة لرئيس كوريا الجنوبية السابق

أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية، الخميس، حكما بالسّجن مدى الحياة بحقّ الرّئيس السّابق، يون سوك يول، على خلفية فرضة الأحكام العرفية عام 2024.

وكان يون قد أعلن في ديسمبر 2024 بشكل مفاجئ الأحكام العرفية، مدعيا أنّ هناك حاجة إلى إجراءات صارمة لاستئصال “القوى المعادية للدّولة”.
ولاحقا عُزل الرّئيس المحافظ والمتشدّد البالغ 65 عاما من منصبه وجرى اعتقاله وتوجيه تهم عدة له، بينها التمرد وعرقلة سير العدالة. ويعاقب القانون الكوري الجنوبي جريمة التمرد إما بالسجن مدى الحياة أو الإعدام.

