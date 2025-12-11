Français
Anglais
العربية
مجتمع

السجن 55 سنة لبلال الشواشي: القضاء يحسم ملف أحد أبرز قيادات الإرهاب في تونس

السجن 55 سنة لبلال الشواشي: القضاء يحسم ملف أحد أبرز قيادات الإرهاب في تونس

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، أول أمس، بالسجن مدة 55 سنة في حق الإرهابي بلال الشواشي، القيادي في تنظيم “أنصار الشريعة” المحظور وتنظيم “داعش” الإرهابي، وذلك على خلفية سفره إلى سوريا والمشاركة في القتال ضمن التنظيمات الإرهابية، بحسب ما ورد في ملف القضية والأبحاث.

تهم ثقيلة تتعلق بالانخراط في تنظيمات إرهابية خارج تونس

وأسندت إلى الشواشي عدة تهم من بينها:

  • الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارج تراب الجمهورية،
  • تلقي تدريبات داخل وخارج التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر،
  • استعمال التراب التونسي لانتداب أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية.

من “أبو يحيى زكريا” إلى صفوف جبهة النصرة وداعش

وكانت وزارة الداخلية قد صنّفت بلال الشواشي، المكنى “أبو يحيى زكريا” والناطق الرسمي سابقًا باسم ما يعرف بـ”السلفية الجهادية في تونس”، ضمن قائمة الإرهابيين سنة 2019، بعد التحاقه أولًا بـجبهة النصرة ثم بـتنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

كما قرّرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تجميد أمواله وموارده الاقتصادية في إطار تعقب تمويلاته وأنشطته.

فيديو التهديد بعد تفجير 2016 يكشف دوره داخل داعش

وظهر الشواشي في فيديو تهديد عقب التفجير الانتحاري الذي استهدف حافلة الأمن الرئاسي بتونس يوم 24 نوفمبر 2016، حيث توعّد التونسيين بمزيد من العمليات الإرهابية.

وكشفت الأبحاث لاحقًا أنه كان الناطق الرسمي لتنظيم داعش الإرهابي، ما يؤكد مكانته في الجهاز الدعائي للتنظيم.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

368
الأخبار

الجزائر – تونس : منحة السفر السياحية بـ750 يورو ضحية نجاحها… و السلطات الجزائرية تتحرك لكبح تحيّل بعض المسافرين

348
الأخبار

فرنسا : بريجيت ماكرون تنزلق بشكل خطير و تصف ناشطات نسويات بـ«الغبيّات القذرات»
310
أخر الأخبار

عصام شوشان يكشف تفاصيل الفصل المتعلّق بفتح حساب بالعملة الصّعبة [فيديو]
306
الأخبار

«غبيّات حقيرات…» : كيف أحرق فيديو للسيدة ماكرون صورتها؟ صديقة ساركوزي تكشف المستور
293
الأخبار

وزير الفلاحة يتابع نشاط تربية التنّ الأحمر و يعاين وضعية ميناء هرقلة
290
أخر الأخبار

تونس – حكم بالإعدام والسجن المؤبّد في جريمة قتل سائق تاكسي بسيدي حسين
274
الأخبار

مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة تشيد بمكتسبات المرأة التونسية
264
الأخبار

وزير التجهيز يتفقد تقدّم أشغال القسطين 3 و 4 من مشروع الطريق السيارة تونس–جلمة
263
الأخبار

وزير الصحة : رئيس الجمهورية يتابع ليلا نهارا جميع المشاريع الصحية بكل الولايات [فيديو]
260
أخر الأخبار

في حال غياب التوافق بين الغرفتين: ظافر الصغيري يكشف المآلات الدستورية لقانون المالية [فيديو]

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى