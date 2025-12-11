السجن 55 سنة لبلال الشواشي: القضاء يحسم ملف أحد أبرز قيادات الإرهاب في تونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، أول أمس، بالسجن مدة 55 سنة في حق الإرهابي بلال الشواشي، القيادي في تنظيم “أنصار الشريعة” المحظور وتنظيم “داعش” الإرهابي، وذلك على خلفية سفره إلى سوريا والمشاركة في القتال ضمن التنظيمات الإرهابية، بحسب ما ورد في ملف القضية والأبحاث.

تهم ثقيلة تتعلق بالانخراط في تنظيمات إرهابية خارج تونس

وأسندت إلى الشواشي عدة تهم من بينها:

الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارج تراب الجمهورية ،

، تلقي تدريبات داخل وخارج التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر،

لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر، استعمال التراب التونسي لانتداب أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية.

من “أبو يحيى زكريا” إلى صفوف جبهة النصرة وداعش

وكانت وزارة الداخلية قد صنّفت بلال الشواشي، المكنى “أبو يحيى زكريا” والناطق الرسمي سابقًا باسم ما يعرف بـ”السلفية الجهادية في تونس”، ضمن قائمة الإرهابيين سنة 2019، بعد التحاقه أولًا بـجبهة النصرة ثم بـتنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

كما قرّرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تجميد أمواله وموارده الاقتصادية في إطار تعقب تمويلاته وأنشطته.

فيديو التهديد بعد تفجير 2016 يكشف دوره داخل داعش

وظهر الشواشي في فيديو تهديد عقب التفجير الانتحاري الذي استهدف حافلة الأمن الرئاسي بتونس يوم 24 نوفمبر 2016، حيث توعّد التونسيين بمزيد من العمليات الإرهابية.

وكشفت الأبحاث لاحقًا أنه كان الناطق الرسمي لتنظيم داعش الإرهابي، ما يؤكد مكانته في الجهاز الدعائي للتنظيم.

