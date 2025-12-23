Français
Anglais
العربية
الأخبار

السعودية تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إقامة نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 16 إلى 25 أفريل 2026، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

و أصدر الاتحاد الآسيوي، بيانًا رسميًا، أعلن خلاله اعتماد كل من ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية و ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، اللذين استضافا أيضًا نسخة 2025 من نهائيات البطولة، لاحتضان المواجهات السبع الحاسمة في ختام موسم 2025-2026 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

و أوضح البيان أن هذه المرحلة ستشهد تنافس أفضل 8 أندية في القارة الآسيوية بنظام المباراة الواحدة، حيث تنطلق منافسات ربع النهائي خلال الفترة من 16 إلى 18 أفريل، تليها مباريات نصف النهائي يومي 20 و 21 أفريل، على أن يُقام النهائي المرتقب يوم 25 أفريل.

