Français
Anglais
العربية
الأخبار

السعودية : تصاعد غير مسبوق في قضايا المخدرات و تزايد أحكام الإعدام

السعودية : تصاعد غير مسبوق في قضايا المخدرات و تزايد أحكام الإعدام

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، يوم الاثنين 15 ديسمبر، تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين سعوديين أُدينوا بقتل مواطن سوداني، وذلك في مكة المكرمة غرب المملكة، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

و باحتساب هذه الأحكام، يرتفع عدد الإعدامات المنفذة منذ بداية سنة 2025 إلى 340 حالة، من بينها 193 أجنبياً.

و تطبّق المملكة العربية السعودية أحكام الشريعة الإسلامية بصرامة، وبحسب منظمة العفو الدولية، التي توثّق عمليات الإعدام منذ سنة 1990، تُعدّ السعودية من بين الدول الأكثر تنفيذاً لعقوبة الإعدام في العالم، بعد الصين و إيران.

و مع تجاوزها عتبة 338 عملية إعدام سُجّلت العام الماضي، وهو رقم كان يُعدّ رقماً قياسياً مطلقاً منذ بدء تسجيل هذه المعطيات رسمياً في مطلع تسعينيات القرن الماضي، تدخل السعودية مرحلة جديدة من التصعيد.

إذ بات اللجوء إلى عقوبة الإعدام شبه منهجي منذ أن أصبحت مكافحة آفة المخدرات أولوية وطنية ملحّة.

و كانت السلطات قد أطلقت سنة 2023 حملة واسعة النطاق لمكافحة الاتجار بالمخدرات والتصدي لتنامي استهلاك مخدر الكبتاغون، وهو من مشتقات الأمفيتامينات المنتشرة على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط.

و منذ مطلع العام الجاري، نفّذت السعودية أحكام الإعدام بحق 232 شخصاً في قضايا مرتبطة بالمخدرات، ما يمثل الغالبية الساحقة من مجموع 340 عملية إعدام سُجّلت إلى حد الآن.

و كانت المملكة قد أعلنت عن 117 حكماً مماثلاً سنة 2024، وهو ما يعني أن العدد كاد يتضاعف خلال السنة الحالية، لتتحول قضية المخدرات إلى التحدي الأول بالنسبة للسلطات السعودية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

306
الأخبار

عبد المجيد تبون يوقع على أكبر موازنة بتاريخ الجزائر لعام 2026

278
الأخبار

ولايات تونس و صفاقس و نابل تسجل أعلى عدد في وفيات حوادث المرور
276
الأخبار

المعابر الحدودية بجندوبة تسجل رقما قياسيا في عدد الوافدين الجزائريين
268
الأخبار

تعليق ترامب بعد مقتل جنود أمريكيين في سوريا
259
الأخبار

ألمانيا تحبط هجوما إرهابيا على سوق عيد الميلاد
258
الأخبار

إقرار تجمع عمالي أمام شركة نقل تونس و مقاطعة أشغال اللجان
251
الأخبار

كأس أمم إفريقيا: أفضل الهدّافين في كل نسخة منذ 1957
250
الأخبار

التحكيم التونسي حاضر في كأس أمم إفريقيا المغرب 2025
245
الأخبار

صفاقس تحيي الذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد محمد الزواري [فيديو]
235
الأخبار

حنبعل المجبري يلتحق بتربص المنتخب التونسي

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى