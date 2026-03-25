السعودية : تمديد تأشيرات العمرة “المنتهية” إلى 18 آفريل لمن تعذرت مغادرتهم جراء الأوضاع في المنطقة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنها باشرت معالجة أوضاع حاملي تأشيرات (الزيارة بأنواعها كافة، والعمرة، والمرور، والخروج النهائي) المنتهية اعتبارًا من تاريخ 2026/2/25 ممن تعذرت مغادرتهم جراء الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وأعلنت عن تمديد التأشيرات المنتهية من تاريخ2026/2/25م، بناءً على طلب المستضيف للزائر، حتى تاريخ 2026/4/18م، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة نظامًا، عبر منصة أبشر.

وتم تمكين حاملي تأشيرات (الزيارة بأنواعها كافة، والعمرة، والمرور، والخروج النهائي)، المنتهية من تاريخ 2026/2/25م، من المغادرة عبر المنافذ الدولية مباشرة، دون تمديد تأشيراتهم أو دفع أي رسوم أو غرامات تأخير.

وأهابت وزارة الداخلية السعودية بالمستفيدين من هذه التوجيهات المبادرة بالمغادرة الموافق 2026/4/18م، وذلك لتجنب تطبيق الأنظمة المرعية بالمملكة بحق المخالفين.

