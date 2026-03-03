السعودية :سماع انفجارين جديدين في الحي الدبلوماسي في الرياض

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكدت مصادر إعلامية سماع انفجارين جديدين في الحي الدبلوماسي في الرياض.

و اندلع في وقت سابق حريق في السفارة الأمريكية بالرياض بعد وقوع انفجار، يعتقد انه جراء سقوط صاروخ اسفر عن حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية أن السعودية اعترضت مسيرات استهدفت الحي الدبلوماسي في الرياض.

وأوصت السفارة الأميركية في الرياض المواطنين الأمريكيين في السعودية بتوخي الحذر و الاحتماء في أماكنهم.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



