السعودية :سماع انفجارين جديدين في الحي الدبلوماسي في الرياض

أكدت مصادر إعلامية سماع انفجارين جديدين في الحي الدبلوماسي في الرياض.  

و اندلع في وقت سابق حريق في السفارة الأمريكية بالرياض بعد وقوع انفجار، يعتقد انه جراء سقوط صاروخ اسفر عن حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية أن السعودية اعترضت مسيرات استهدفت الحي الدبلوماسي في الرياض. 

وأوصت السفارة الأميركية في الرياض المواطنين الأمريكيين في السعودية بتوخي الحذر و الاحتماء في أماكنهم. 

 

