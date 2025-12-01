Français
Anglais
العربية
الأخبار

السعودية و روسيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول

السعودية و روسيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول

في خطوة هى الأولى من نوعها بالمملكة العربية السعودية ، وقعت كل من السعودية و روسيا اليوم الإثنين، على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لمواطني البلدين الصديقين، على هامش منتدى الاستثمار والأعمال السعودي-الروسي، المنعقد في العاصمة الرياض، بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية-الروسية المشتركة، و نائب رئيس مجلس الوزراء في روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك.

وقّع اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات من الجانب السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية و من الجانب الروسي نائب رئيس مجلس الوزراء في روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك.

و تشمل الاتفاقية جميع أنواع الجوازات (الدبلوماسية و الخاصة و العادية) و تتيح الدخول دون تأشيرة للقادمين بغرض الزيارة (سواء كانت بقصد السياحة أو الأعمال أو زيارة الأقارب و الأصدقاء) و تسمح في البقاء لمدة (90) يومًا متصلة أو على فترات متفرقة خلال السنة الميلادية الواحدة.

و تؤكد الاتفاقية حرص البلدين الصديقين على تيسير إجراءات الدخول أمام مواطني البلدين بما ينعكس على زيادة الزيارات المتبادلة و تعزيز التعاون السياحي و الاقتصادي و الثقافي، وتسهم كذلك في تعزيز القطاعات المختلفة التي تحقق المزيد من التعاون و الشراكة بين البلدين و الشعبين الصديقين.

يذكر أن الاتفاقية لا تشمل الإعفاء من التأشيرات للقادمين بغرض (العمل أو الدراسة و الإقامة و الحج).

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

395
مجتمع

باجة: قريباً.. تخصيص فضاء جديد للقضاء على الانتصاب الفوضوي بالمدينة

376
اقتصاد وأعمال

تونس : الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تغطي 105 أيّام من التوريد
298
الأخبار

باجة : حملة نظافة و جهود متواصلة لتحسين المشهد الحضري و القضاء على النقاط السوداء
296
الأخبار

فرجاني ساسي : تعافيت من الإصابة و نقطة قوتنا الجمهور التونسي [فيديو]
278
الأخبار

الاتحاد الأوروبي: هروبا وبحثًا عن حرية التنقّل… إسرائيليون يطلبون الحصول على الجنسية البرتغالية
276
الأخبار

وزير الشؤون الخارجية يلتقي نظيره الجزائري
268
الأخبار

تونس – سوريا : سامي الطرابلسي يتحدث عن دعوة الجزيري (فيديو)
252
الأخبار

باجة : إصابة عائلتين في حادث اختناق بالغاز
251
الأخبار

البيرو تُعلن حالة الطوارئ و تنشر الجيش على الحدود
246
الأخبار

كرة السلة – النافذة الأولى من التصفيات العالمية: على أي قناة وفي أي توقيت يمكن متابعة مباراة تونس – غينيا؟

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى