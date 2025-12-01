السعودية و روسيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في خطوة هى الأولى من نوعها بالمملكة العربية السعودية ، وقعت كل من السعودية و روسيا اليوم الإثنين، على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لمواطني البلدين الصديقين، على هامش منتدى الاستثمار والأعمال السعودي-الروسي، المنعقد في العاصمة الرياض، بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية-الروسية المشتركة، و نائب رئيس مجلس الوزراء في روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك.

وقّع اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات من الجانب السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية و من الجانب الروسي نائب رئيس مجلس الوزراء في روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك.

و تشمل الاتفاقية جميع أنواع الجوازات (الدبلوماسية و الخاصة و العادية) و تتيح الدخول دون تأشيرة للقادمين بغرض الزيارة (سواء كانت بقصد السياحة أو الأعمال أو زيارة الأقارب و الأصدقاء) و تسمح في البقاء لمدة (90) يومًا متصلة أو على فترات متفرقة خلال السنة الميلادية الواحدة.

و تؤكد الاتفاقية حرص البلدين الصديقين على تيسير إجراءات الدخول أمام مواطني البلدين بما ينعكس على زيادة الزيارات المتبادلة و تعزيز التعاون السياحي و الاقتصادي و الثقافي، وتسهم كذلك في تعزيز القطاعات المختلفة التي تحقق المزيد من التعاون و الشراكة بين البلدين و الشعبين الصديقين.

يذكر أن الاتفاقية لا تشمل الإعفاء من التأشيرات للقادمين بغرض (العمل أو الدراسة و الإقامة و الحج).

