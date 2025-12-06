Français
السفارة الأمريكية بتونس تتابع سير أعمالها الاعتيادي

ستتابع السفارة الأمريكية بتونس سير أعمالها الاعتيادي وسيستمر العمل بجميع مواعيد التأشيرات وإسداء الخدمات القنصلية الاعتيادية والخدمات الطارئة لمواطني الولايات المتحدة وفق بلاغ صادر اليوم السبت.

و ذكرت السفارة الأمريكية في بلاغها أنه “بفضل التعاون بين المسؤولين الأمريكيين والتونسيين، أُلغي البلاغ الموجه للعموم الذي صدر عنها يوم أمس الجمعة والذي كان أُعلن عن اعتماد جدول أعمال محدود ابتداء من 8 ديسمبر 2025”.

و أوضح البلاغ أن جميع مقابلات التأشيرة والخدمات القنصلية الروتينية والطارئة الأخرى ستظل متاحة لمواطني الولايات المتحدة؛ وسيتم إعادة جدولة ما ألغي من مواعيد تأشيرة ومواعيد خدمات المواطنين الأمريكيين.

و أفادت سفارة الولايات المتحدة أنه سيتم الاتصال بالمعنيين لإعادة جدولة مواعيدهم.

و حثت المسافرين الأمريكيين على التسجيل في برنامج تسجيل المسافر النبيه (STEP) لتلقّي التنبيهات القنصلية عند السفر إلى الخارج على الموقع https://mytravel.state.gov/s/step

و بيّن مصدر مطلع بالسفارة الأمريكية بتونس انه بفضل التنسيق بين المسؤولين الأمريكيين والتونسيين، تم حل المسائل التي كانت ستعيق سير العمل الاعتيادي بالسفارة الأمريكية، مما يسمح لها بمواصلة عملها كالمعتاد، ومن ذلك اسداء جميع الخدمات القنصلية الاعتيادية والطارئة.

هذا و سيتم إعادة جدولة أي مقابلات تأشيرة أو مواعيد قنصلية روتينية أخرى مُعلّقة.

و أضاف أنّ السفارة الأمريكية تفي بمسؤولياتها، بالتعاون مع الحكومة التونسية، لتمتثل امتثالا تامّا للقانونين الأمريكي و التونسي، بما في ذلك قانون الشغل التونسي.

