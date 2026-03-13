السفارة الأمريكية في السعودية تدعو رعاياها إلى تجنب المناطق الحدودية مع اليمن

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دعت السفارة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، المواطنين الأمريكيين إلى تجنب التوجه إلى المناطق القريبة من الحدود مع اليمن، وذلك بسبب التهديد المستمر بوقوع أعمال إرهابية.

وأكدت السفارة ضرورة إعادة النظر في أي خطط سفر إلى المملكة العربية السعودية، في ظل المخاطر المرتبطة باحتمال وقوع هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ إيرانية تستهدف مصالح أمريكية، إضافة إلى التهديدات المرتبطة بالنزاعات المسلحة والإرهاب، واحتمالات منع مغادرة البلاد، وكذلك القوانين المحلية التي تنظّم النشاط على شبكات التواصل الاجتماعي.

وجاء في تنبيه السفارة الأمريكية: “تشهد بعض المناطق مستوى مرتفعًا من المخاطر. ويُنصح بالاطلاع على كامل إشعار السفر قبل التفكير في القيام بأي رحلة.”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



