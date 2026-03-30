Français
Anglais
العربية
الأخبار

السفارة الأميركية تصدر بلاغا للتونسيين الحاصلين على موافقة لمنحهم التأشيرة

أصدر السفارة الأميركية لدى تونس بلاغا اليوم على فيسبوك جاء فيه أنه ابتداءً من 2 أفريل 2026، سيُطلب من جميع التونسيين الذين تمت الموافقة على منحهم تأشيرة أمريكية من نوع B1/B2 (أعمال/سياحة) دفع ضمان مالي قد يصل إلى 15,000 دولار.

ينطبق هذا الشرط على التونسيين الذين يقومون بتجديد تأشيراتهم ابتداءً من هذا التاريخ، ولا ينطبق هذا الشرط على الأشخاص الذين يحملون تأشيرة B1/B2 سارية المفعول صادرة قبل 2 أفريل 2026.

و سيتحصل المتقدمون المقبولون على تأشيرة دخول لمرة واحدة صالحة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، و ذلك وفقًا للتنظيم المؤقت النهائي لضمان التأشيرة، بعد دفع هذا الضمان.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى