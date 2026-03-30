السفارة الأميركية تصدر بلاغا للتونسيين الحاصلين على موافقة لمنحهم التأشيرة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدر السفارة الأميركية لدى تونس بلاغا اليوم على فيسبوك جاء فيه أنه ابتداءً من 2 أفريل 2026، سيُطلب من جميع التونسيين الذين تمت الموافقة على منحهم تأشيرة أمريكية من نوع B1/B2 (أعمال/سياحة) دفع ضمان مالي قد يصل إلى 15,000 دولار.

ينطبق هذا الشرط على التونسيين الذين يقومون بتجديد تأشيراتهم ابتداءً من هذا التاريخ، ولا ينطبق هذا الشرط على الأشخاص الذين يحملون تأشيرة B1/B2 سارية المفعول صادرة قبل 2 أفريل 2026.

و سيتحصل المتقدمون المقبولون على تأشيرة دخول لمرة واحدة صالحة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، و ذلك وفقًا للتنظيم المؤقت النهائي لضمان التأشيرة، بعد دفع هذا الضمان.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



