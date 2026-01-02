Français
Anglais
العربية
الأخبار

 السفارة اللبنانية تدعو رعاياها في تونس إلى الحذر من عمليات تحيّل إلكتروني

 السفارة اللبنانية تدعو رعاياها في تونس إلى الحذر من عمليات تحيّل إلكتروني

وجّهت سفارة لبنان لدى الجمهورية التونسية تنبيهًا رسميًا إلى المواطنين اللبنانيين المقيمين في تونس، دعتهم فيه إلى توخّي أقصى درجات الحذر من عمليات نصب واحتيال تنتشر عبر بعض منصّات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت السفارة أنّ شبكات احتيالية تنشط عبر تطبيقات مثل إنستغرام وفيسبوك، مستغلّة وعودًا زائفة تتعلّق بـالحصول على جنسيات أجنبية، مقابل مبالغ مالية قد تصل إلى 30 ألف يورو. وشدّدت على أنّ هذه العروض غير قانونية وتهدف إلى استدراج الضحايا وسلب أموالهم.

ودعت السفارة رعاياها إلى عدم التفاعل مع هذه الحسابات، وعدم مشاركة أي معطيات شخصية أو وثائق، أو تحويل أي مبالغ مالية تحت أي ذريعة، مؤكدة أهمية الاعتماد فقط على القنوات الرسمية لأي معلومة أو إجراء.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

437
الأخبار

باجة : حملات أمنية مكثفة تزامنًا مع رأس السنة الإدارية الجديدة

330
الأخبار

مطار تونس قرطاج: إحباط توريد كمية كبيرة من المخدرات والإطاحة بعصابة دولية
303
الأخبار

وزير الدفاع الوطني يتفقّد بعض المنشآت العسكرية بمناسبة السنة الجديدة
266
الأخبار

الدوري الفرنسي: غياب التونسيين عن قائمة أغلى عشرة لاعبين (دون باريس سان جيرمان، مارسيليا، ليون، وموناكو)
255
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025: تونس – مالي، تاريخ المواجهات بين النسور
253
الأخبار

تونس: أكثر من 1200 وفاة في حوادث الطرقات خلال سنة 2025
234
الأخبار

تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و2 من الخميس إلى السبت
231
الأخبار

لاعب افريقي وحيد في تشكيلة الموسم 2024-2025 من الدوري الإنجليزي الممتاز
226
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي ينظم نشاطًا تحسيسيًا بكامل تراب الجمهورية تحت شعار “كن معنا من أجل عطلة بلا حوادث… شارك في تحدي 24 ساعة أمان” (فيديو)
222
الأخبار

قفصة: تقدّم موسم جني الزيتون بنسبة 41 %

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى