 السفارة اللبنانية تدعو رعاياها في تونس إلى الحذر من عمليات تحيّل إلكتروني

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وجّهت سفارة لبنان لدى الجمهورية التونسية تنبيهًا رسميًا إلى المواطنين اللبنانيين المقيمين في تونس، دعتهم فيه إلى توخّي أقصى درجات الحذر من عمليات نصب واحتيال تنتشر عبر بعض منصّات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت السفارة أنّ شبكات احتيالية تنشط عبر تطبيقات مثل إنستغرام وفيسبوك، مستغلّة وعودًا زائفة تتعلّق بـالحصول على جنسيات أجنبية، مقابل مبالغ مالية قد تصل إلى 30 ألف يورو. وشدّدت على أنّ هذه العروض غير قانونية وتهدف إلى استدراج الضحايا وسلب أموالهم.

ودعت السفارة رعاياها إلى عدم التفاعل مع هذه الحسابات، وعدم مشاركة أي معطيات شخصية أو وثائق، أو تحويل أي مبالغ مالية تحت أي ذريعة، مؤكدة أهمية الاعتماد فقط على القنوات الرسمية لأي معلومة أو إجراء.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



