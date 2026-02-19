Français
Anglais
العربية
تونس

السفير الأمريكي بتونس يكشف ان هناك خططا لإعادة تفعيل اللجان المشتركة ودعم قطاع مكونات الطائرات

كشف السفير الأمريكي بتونس، بيل بازي، أن هناك خططا لإعادة تفعيل اللجان المشتركة وتنظيم فعاليات متخصصة لقطاع مكونات الطائرات والسيارات  والانفتاح على جميع القطاعات التي تحمل فرصا واعدة.

ونوه خلال لقاء جمعه برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، بمقر المنظمة، بما يمتلكه الشعب التونسي وشبابه من مهارات وقدرات عالية ورغبة قوية في التعلم والعمل، وهو ما لاحظه لدى عدد من الشركات الأمريكية المهتمة بالاستثمار أو توسيع نشاطها في تونس، خصوصا في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مع الاستفادة من الكفاءات التونسية.

ومن جهته، أكد رئيس منظمة الاعراف، سمير ماجول أهمية تطوير برامج استثمارية وتنموية مشتركة بهدف خلق فرص نمو جديدة وتعزيز قدرة القطاعات الحيوية على المنافسة، وفق بلاغ صادر عن المنظمة.

وأشار إلى أن الهدف هو بناء برنامج تكامل اقتصادي مع الولايات المتحدة يعتمد على التعاون والاستثمار في قطاعات متعددة، مع معالجة أثر الرسوم الجمركية على الصادرات التونسية إلى أمريكا، مثل الصناعات التقليدية والنسيج وزيت الزيتون والتمور والمنتجات الميكانيكية والمكونات الصناعية وخاصةً مكونات الطائرات والسيارات، داعيا إلى ارساء علاقات تجارية أكثر مرونة وتعزيز المبادلات بما يعود بالنفع على الطرفين.

و أكّد الطرفان الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس والولايات المتحدة ومعالجة التحديات القائمة وتوسيع آفاق الاستثمار بما يخدم مصالح كلا البلدين، حسب المصدر ذاته.

وحضر اللقاء، الذي تناول بالخصوص أهمية تعزيز هذه الشراكة على الصعيد الاقتصادي واستكشاف فرص جديدة لتطوير التعاون، ودفع المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمار المشترك ودعم المشاريع التي تعزز الابتكار والنمو في كلا البلدين، عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وممثلين عن عدد من القطاعات الاقتصادية والغرفة التونسية الأمريكية للتجارة.

واستعرض الحاضرون واقع القطاعات الاقتصادية وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، وتطرقوا إلى فرص التعاون في القطاعات السيادية والتكوين المهني واستثمار الخبرات والكفاءات التونسية لتعزيز تنافسية المنتجات في الأسواق العالمية.

وات

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

492
الأخبار

رسمي: إمساكية رمضان 2026 لمدينة تونس وما جاورها

325
أخر الأخبار

مقترح البنك البريدي: النائب محمد زياد الماهر يُقدّم آخر المستجدات (فيديو)
311
اقتصاد وأعمال

ارتفاع ديون التونسيين لدى البنوك إلى أكثر من 30 مليار دينار في 2025
301
الأخبار

تونس – الجزائر: عبد المجيد تبون يهنئ قيس سعيّد بمناسبة حلول شهر رمضان المعظّم
281
أخر الأخبار

وزير التجارة : تركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك بأغلب الجهات في رمضان [فيديو]
280
الأخبار

يويفا يصدر بلاغا رسميا بخصوص واقعة العنصرية ضد فينيسيوس
279
أخر الأخبار

ترشيح آن كلير لوجاندر لرئاسة معهد العالم العربي: إصلاحات هيكلية مرتقبة مع اقتراب الذكرى الأربعين
274
اقتصاد وأعمال

187 رخصة جديدة لمشاريع الطاقة الشمسية: دفعة قوية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعزيز للسيادة الطاقية
270
الأخبار

رقمنة برنامج الكراء المملك: منصة جديدة لتسهيل النفاذ إلى السكن الاجتماعي
266
الأخبار

فينيسيوس : “العنصريون جبناء.. و البروتوكول لم يجدِ نفعًا”

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى