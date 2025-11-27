Français
Anglais
العربية
الأخبار

السفير الإيطالي: تونس تمتلك كل المقومات لقيادة انتقال طاقي ناجح

السفير الإيطالي: تونس تمتلك كل المقومات لقيادة انتقال طاقي ناجح

أكد السفير الإيطالي بتونس أن بلاده تعتبر تونس شريكًا قادرًا على تحقيق الأهداف الكبرى التي وضعتها في مسار الانتقال الطاقي، مشيرًا إلى أن تونس تتوفر على الخبرات والكفاءات التي تمكّنها من إنجاز هذا التحول في آجاله.

وأوضح الدبلوماسي الإيطالي، في تصريح أدلى به على هامش افتتاح الصالون الدولي للانتقال الطاقي، أن دعم الاستثمار الخاص في مشاريع الطاقات المتجددة يعد عنصرًا حاسمًا لدفع هذا المسار، معتبرًا أن تونس تسير في الاتجاه الصحيح لكنّها تحتاج إلى مزيد من الجهد لتعزيز هذا التحول.

وأضاف أن التعاون بين تونس وإيطاليا في المجال الطاقي ليس حديثًا، بل يعود إلى ستينات القرن الماضي مع إنشاء خط الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا عبر الأراضي التونسية، وهو مشروع ما يزال يشكل مكسبًا استراتيجيًا للدولتين.

وختم السفير تصريحه بالتأكيد على أن الانتقال الطاقي يمثل هدفًا مشتركًا بين البلدين، وأن الفرص المتاحة اليوم تجعل تحقيقه أمرًا ممكنًا وقابلاً للتسريع.

المصدر: وات

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

404
الأخبار

انقطاع مياه الشرب عن عدد من مناطق ولاية باجة

367
أخر الأخبار

باجة: تعليق الدروس في نفزة وعمدون بسبب سوء الأحوال الجوية وتواصل فيضان الأودية
342
أخر الأخبار

وزير الشؤون الدينية: دخل المُؤدّبين في الكتاتيب قد يتجاوز 3 آلاف دينار شهريا [فيديو]
331
أخر الأخبار

باجة : الصوناد تواصل أشغال صيانة قناة التوزيع الرئيسية للمياه بوسط المدينة
318
الأخبار

بقلم رضا الزهروني | المنظومة القيمية والمحيط المدرسي: من السيئ إلى الأسوأ ؟
309
الأخبار

رسمي : شكري الخطوي يغادر الملعب التونسي
286
الأخبار

لاعب النادي الإفريقي بلال آيت مالك يجري عملية جراحية.. و هذه مدة الغياب
286
الأخبار

تحذير جوي: أمطار غزيرة ودرجات حرارة منخفضة يومي الأربعاء والخميس
282
أخر الأخبار

تونس: إيقاف سائق “تاكسي-دراجـة” من أجل طعن عون أمن ومواطن
276
الأخبار

انطلاق بيع تذاكر المباراة الودية بين النادي الإفريقي و منتخب نجوم القدس الفلسطيني

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى