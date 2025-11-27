السفير الإيطالي: تونس تمتلك كل المقومات لقيادة انتقال طاقي ناجح

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد السفير الإيطالي بتونس أن بلاده تعتبر تونس شريكًا قادرًا على تحقيق الأهداف الكبرى التي وضعتها في مسار الانتقال الطاقي، مشيرًا إلى أن تونس تتوفر على الخبرات والكفاءات التي تمكّنها من إنجاز هذا التحول في آجاله.

وأوضح الدبلوماسي الإيطالي، في تصريح أدلى به على هامش افتتاح الصالون الدولي للانتقال الطاقي، أن دعم الاستثمار الخاص في مشاريع الطاقات المتجددة يعد عنصرًا حاسمًا لدفع هذا المسار، معتبرًا أن تونس تسير في الاتجاه الصحيح لكنّها تحتاج إلى مزيد من الجهد لتعزيز هذا التحول.

وأضاف أن التعاون بين تونس وإيطاليا في المجال الطاقي ليس حديثًا، بل يعود إلى ستينات القرن الماضي مع إنشاء خط الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا عبر الأراضي التونسية، وهو مشروع ما يزال يشكل مكسبًا استراتيجيًا للدولتين.

وختم السفير تصريحه بالتأكيد على أن الانتقال الطاقي يمثل هدفًا مشتركًا بين البلدين، وأن الفرص المتاحة اليوم تجعل تحقيقه أمرًا ممكنًا وقابلاً للتسريع.

المصدر: وات

