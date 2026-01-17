السفير الصيني لدى واشنطن : بكين جادّة في تطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد السفير الصيني لدى الولايات المتحدة، شيه فنج، أن الصين جادة في تطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة، لكنها في الوقت نفسه ملتزمة بمبادئ واضحة تسعى لحمايتها.

و قال شيه، في كلمة له خلال حفل غرفة التجارة الصينية في الولايات المتحدة، “عندما يتعلق الأمر بالقضايا الجوهرية التي تمس سيادتنا وأمننا ومصالحنا التنموية، فلا مجال للمساومة على الإطلاق”، وفقا لما أوردته وكالة أنباء “شينخوا” الصينية.

و أشار السفير الصيني إلى أنه بغض النظر عن مسار تطور العلاقات الصينية الأمريكية، فإن حقيقة أن كلا البلدين يربح من التعاون و يخسر من المواجهة لن تتغير.

و أعرب شيه عن أمله في أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين في الاتجاه نفسه و أن تتخذ إجراءات ملموسة لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا الدولتين في اجتماعهما في بوسان العام الماضي و أن تعملان معا على توسيع نطاق التعاون و إزالة العقبات و العوائق و تعزيز التنمية السليمة و المستقرة و المستدامة للعلاقات الصينية الأمريكية.

و تابع شيه بقوله “مهما تغيرت الظروف الخارجية، فإن الصين متمسكة بسعيها نحو تنمية عالية الجودة و انفتاح واسع النطاق”، مشيرا إلى أن تطور الصين المستمر و انفتاحها المتزايد سيوفر المزيد من الفرص للعالم.

و أكد السفير الصيني أن الشركات الصينية و الأمريكية يمكنها الاستفادة بشكل كامل من إمكانات التعاون و بناء شراكات أكثر فعالية، مع التشديد على ضرورة التعاون المتبادل والمفيد للطرفين.

و أضاف شيه “من المتوقع أيضا أن تعمل الحكومة الأمريكية على تهيئة بيئة مفتوحة و عادلة و غير تمييزية للشركات الصينية المستثمرة و العاملة في الولايات المتحدة، بما في ذلك تسهيل إجراءات التأشيرات و دخول الحدود، بدلا من وضع العراقيل”.

