السكر والكحول بأسعار زهيدة… والأمراض في تصاعد: منظمة الصحة العالمية تدعو إلى تشديد الضرائب

السكر والكحول بأسعار زهيدة… والأمراض في تصاعد: منظمة الصحة العالمية تدعو إلى تشديد الضرائب

مع تزايد القدرة على اقتناء المشروبات السكرية والمشروبات الكحولية بأسعار منخفضة، تتسارع وتيرة الأمراض المرتبطة بها بشكل مقلق. السمنة، داء السكري، أمراض القلب والشرايين، بعض أنواع السرطان، إضافة إلى الإصابات الناتجة عن العنف وحوادث الطرق، كلها أمراض ترى فيها منظمة الصحة العالمية تهديدًا متناميًا للصحة العامة، خاصة لدى الأطفال والشباب.

وفي تقريرين عالميين نُشرا مؤخرًا، دعت المنظمة الحكومات إلى الرفع بشكل واضح وفعّال في الضرائب المفروضة على المشروبات السكرية والكحولية، معتبرة أن الأنظمة الجبائية الحالية لا تزال ضعيفة وغير متناسبة مع حجم الأضرار الصحية التي تسبّبها هذه المنتجات.

