السكك الحديدية التونسية: برنامج شامل لإعادة فتح الخطوط غير المستغلة وتحديث مسالك الفسفاط ودراسة مشروع للربط مع الجزائر وليبيا

جوابا على السؤال الكتابي الذي توجّه به كل من النائب محمد ماجدي و النائب النوري جريدي بمجلس نواب الشعب حول وضعية الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أفادت وزارة النقل أن الشركة وضعت برنامجا يمتد على فترة 2026-2028 لتحسين جاهزية معدات النقل، حيث تم تمكين الشركة من دعم استثنائي في إطار قانون المالية لسنة 2026 بقيمة 100 مليون دينار لاقتناء قطع الغيار الخاصة بصيانة القاطرات والعربات بالإضافة إلى تحسين مراكز الصيانة، علما وأنه سيتم في مرحلة لاحقة تجديد الأسطول، حيث سيتم خلال سنة 2026 الشروع في إعداد كراس الشروط الخاصة باقتناء 10 قاطرات وسيتم التنفيذ بعد دراسة الاعتمادات اللازمة.

و بخصوص البنية الأساسية للسكة أفادت الوزارة أن أهم مشاريع الاستثمار في البنية الأساسية للشبكة الحديدية تنقسم إلى 3 أقسام. فبخصوص صيانة وتأهيل الشبكة الحديدية المستغلة فهي مشاريع متواصلة مدرجة ضمن ميزانية الدولة، حيث تم تمكين الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بالنسبة لسنة 2026 من اعتمادات إضافية لتتمكن من القيام بعملية تدخل شاملة وإبرام صفقات لاقتناء معدات السكة وقطع الغيار الخاصة بالتشوير الضرورية لإنجاز عملية الصيانة وكذلك التجديد بصفة تدريجية.

أما بخصوص الأجزاء ذات الأولوية من سكك الخطوط الأكثر اهتراء فسيتم في مرحلة أولى تجديد 17 كلم في السنة لمدة 3 سنوات ثم الترفيع التدريجي إلى 80 كلم في السنة، وذلك في إطار التعاقد المباشر مع شركة أشغال السكك الحديدية. وتشمل الأجزاء ذات الأولوية التقاطعات ذات الأولوية (3 تقاطعا في سنة 2026، وذلك في إطار نشر طلب عروض.

و إطار في مشاريع تجديد وتطوير الشبكة الحديدية المستغلة، يهدف برنامج الشركة إلى التجديد الكلي المحاور الرئيسية للشبكة. وأشارت الوزارة في هذا السياق إلى أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بصدد الانطلاق في إنجاز المشاريع الممولة وهي:

مشروع تجديد 190 كلم من السكة على خطوط نقل الفسفاط والذي يمثل الجزء الأول من مشروع تجديد كامل الشبكة الحديدية لنقل الفسفاط (606 كلم)، وسيتم إنجاز المشروع خلال الفترة 2026-2028.

مشروع تأهيل جزء من الخط عدد 6 الرابط بين تونس والقصرين ومضاعفة الخط 22 سوسة-منستير-المهدية في جزئه الرابط بين المكنين والمهدية، وسيتم إنجاز المشروع خلال الفترة 2026-2030.

وأضافت الوزارة في هذا الصدد إنه يتم حاليا البحث على تمويل مشاريع ودراسات للخطوط الأساسية المستقبلية وهي مشروع تأهيل الخط عدد 1 الذي يربط الصفاقس من تونس إلى بئر الزيت، دراسة بصدد الإنجاز ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الثلاثية الأولى لسنة 2026 و دراسة تأهيل الخط TA (تونس – الحدود الجزائرية) ودراسة تأهيل الخط 5 (تونس – قابس).

وأشارت الوزارة أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بصدد استكمال دراسة تتعلق بإعادة فتح الخطوط غير المستغلة وإحداث خطوط جديدة تتعلق بإعادة استغلال الخط 2 الرابط بين تونس وطبرقة وإعادة استغلال الخط 11 الرابط بين القلعة الصغرى والقصرين.

كما أضافت الوزارة أن الشركة تسعى إلى توفير الاعتمادات الضرورية للقيام بالدراسة التمهيدية لإحداث محور نقل حديدي ذو أداء عالي يربط شمال البلاد بجنوبها، بحيث يربط الشبكة الحديدية مع الحدود الجزائرية والحدود الليبية، وتبلغ كلفة الدراسة حوالي 10 مليون دينار، مع العلم وأن كراس طلب العروض لاختيار مجمع الدراسات تم إعداده وهو بصدد المراجعة حاليا.

بخصوص مراكز الصيانة وظروف العمل، أفادت الوزارة أنه تم رصد مبلغ 70 مليون دينار ضمن ميزانية الاستثمار للفترة من 2025-2028 لصيانة وتطوير مراكز الصيانة والمستودعات، ومن أهم المشاريع استكمال إنجاز وتجهيز مستودع وورشة حديثة لصيانة عربات الجر من نوع DMU-AEX بقيمة 20 مليون دينار وسيقع طرح طلب العروض خلال الثلاثية الأولى من سنة 2026 واستكمال بناء وتجهيز مستودع وورشة لصيانة القاطرات بقفصة.

