السكن الاجتماعي: ما هي الشروط القانونية والمعايير للمنتفعين ومتى سيتمّ تسليم القسط الثاني؟

أوضحت وزارة التجهيز والإسكان إنه يتم تحديد أولويات الانتفاع بتدخلات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي حسب دخل المنتفع ووضعيته الاجتماعية وفق جملةٍ من المقاييس (دخل العائلة؛ عدد الأفراد المعوقين في العائلة؛ عدد الأبناء الذين يزاولون الدراسة أو التكوين؛ عدد الأبناء والأصول في الكفالة؛ الفئة العمرية)

وقد تمت المصادقة على مقاييس شروط الانتفاع من طرف لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي المنعقدة بتاريخ 02 ديسمبر 2015 كما تم التعديل بتاريخ 06 جانفي 2017 حيث حددت المقاييس كالتالي:

مقدار الدخل: 30 نقطة

عدد الأبناء المتمدرسين: 15 نقطة

عدد الأفراد ذوي الإعاقة: 15 نقطة

عدد الأبناء في الكفالة: 15 نقطة

عدد الأولياء في الكفالة: 10 نقاط

الفئة العمرية: 15 نقطة ليكون مجموع النقاط 100.

ويتم ترتيب المترشحين حسب النقاط المتحصل عليها. ويتولى فرق العمل القيام بالمعاينات الميدانية والبحوث الإدارية والفنية والعقارية والاجتماعية التي تستدعيها عمليات التثبت في القائمات الأولية للمترشحين.

وأضافت الوزارة أنه تم تعليق القائمات الأولية بمقرات الولايات والمعتمديات، ويمكن لكل من تهمه الأمر تسجيل اعتراضه خلال الأجال ويتم على إثرها دراسة الاعتراضات والقيام بعمليات التثبت اللازمة والمصادقة عليها وإحالتها للإعلام إلى لجنة قيادة البرنامج.

تنتفع بالتدخلات الواردة ضمن هذا العنوان العائلات التي لا تملك عقارا معدا للسكنى ولا يفوق دخلها العائلي الشهري الخام ثلاث مرات الأجر الأدنى المضمون.

تم إعداد المعايير والمقاييس في إطار اللجنة الوطنية التي تتكون من ممثلين عن مختلف الوزارات، بطريقة تضمن الشفافية والمساواة بين المواطنين. ويمكن للمتدخلين جميعا تقديم مقترحات بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي حول مراجعة المقاييس إن تطلب ذلك في إطار مراجعة النصوص القانونية المتعلقة ببرنامج السكن الاجتماعي.

تمّ تسليم 4708 مسكنا من ضمن 8372 مسكنا مبرمجا في المرحلة الأولى من البرنامج مع جاهزية 1139 مسكنا ومقسما في انتظار جاهزية قائماتها النهائية. ووجود 2525 مسكنا في طور الإنجاز، سيتمّ تسليمها حال الانتهاء من أشغالها وتوصّلنا بقائماتها النهائية من قبل السادة الولاة.

