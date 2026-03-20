السلطات ​الإماراتية تعلن تفكيك ‘شبكة إرهابية’ ممولة ومدارة من ‌حزب ‌الله وإيران ‌

أعلنت السلطات ​الإماراتية يوم الجمعة 19 مارس 2026 تفكيك ‘شبكة إرهابية’ قالت إنها ​ممولة ومدارة من ‌قبل حزب ‌الله اللبناني وإيران ‌والقبض على عناصرها.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية فإن الشبكة “قامت ⁠وفق خطة استراتيجية معدة مسبقا مع أطراف خارجية مرتبطة بحزب الله اللبناني ​وإيران بمخالفة الأنظمة الاقتصادية والقانونية لغسل الأموال وتمويل ⁠الإرهاب وتهديد أمن الوطن”.

وتشن إيران هجمات واسعة النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة في أنحاء الخليج منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها أواخر شهر فيفري. وكانت الإمارات ​من بين أكثر الدول استهدافا.

ويقول المسؤولون الإماراتيون إن البلاد تعرضت لمئات الضربات التي ‌شملت استهداف مواقع منشآت نفطية وموانئ ومناطق قريبة من المراكز الحضرية الرئيسية.

