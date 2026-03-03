Français
Anglais
العربية
الأخبار

السنغال تعبّئ 630 مليون يورو لدعم قطاعي الطاقة والصناعات الغذائية في 2026

وقّعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، العضو في البنك الإسلامي للتنمية، خطة التمويل السنوية لسنة 2026 مع السنغال، مؤكدةً بذلك مواصلة دعمها لأولويات البلاد الاقتصادية.

تندرج هذه الخطة ضمن اتفاق إطار يمتد لخمس سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 2 مليار يورو، تم توقيعه في ماي 2025. وبموجب خطة 2026، سيتم تعبئة 630 مليون يورو لتمويل قطاعات حيوية.

وستُوجَّه هذه الموارد أساسًا لدعم عمليات توريد وتصدير المواد الأساسية، وفي مقدمتها المنتجات البترولية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

811
الأخبار

تسمية سميرة قيزة رئيسة أولى للمحكمة الإدارية

388
الأخبار

بداية من اليوم: انطلاق حصّة التّجنيد الأولى لسنة 2026
352
الأخبار

الحرس الثوري الإيراني : حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” فرّت من موقع مهامها بعد إستهدافها ب4 صواريخ كروز
338
الأخبار

الشركة الوطنية للنقل بين المدن تعلن عن انطلاق خط جديد بين تونس و جربة
327
الأخبار

ارتفاع عدد القتلى و المصابين في القصف الإيراني على إسرائيل
298
أخر الأخبار

الحرب على إيران.. هل ستطول مدّتها و تتوسع رقعتها لتصبح حربا إقليمية؟ أحمد ونيس يقدم قراءته [فيديو]
294
الأخبار

3 قتلى و 14 جريحا جراء إطلاق نار داخل حانة بولاية تكساس
293
الأخبار

مدرب الأولمبي الباجي : خسرنا اليوم لكن مازالت البطولة متواصلة و بإمكاننا اقتلاع العديد من النقاط [فيديو]
284
الأخبار

وفاة زوجة علي الخامنئي متأثرة بإصابتها ( وكالة تسنيم)
282
الأخبار

وزير الدفاع الإسرائيلي : نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية 

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى