السنغال تعبّئ 630 مليون يورو لدعم قطاعي الطاقة والصناعات الغذائية في 2026

وقّعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، العضو في البنك الإسلامي للتنمية، خطة التمويل السنوية لسنة 2026 مع السنغال، مؤكدةً بذلك مواصلة دعمها لأولويات البلاد الاقتصادية.

تندرج هذه الخطة ضمن اتفاق إطار يمتد لخمس سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 2 مليار يورو، تم توقيعه في ماي 2025. وبموجب خطة 2026، سيتم تعبئة 630 مليون يورو لتمويل قطاعات حيوية.

وستُوجَّه هذه الموارد أساسًا لدعم عمليات توريد وتصدير المواد الأساسية، وفي مقدمتها المنتجات البترولية.