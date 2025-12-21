السودان : 10 قتلى بنيران مسيرة استهدفت سوقا بشمال دارفور

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشفت مصادر طبية سودانية أن 10 قتلى سقطوا بنيران مسيرة استهدفت سوقا في منطقة المالحة بولاية شمال دارفور أمس السبت.

و تقع المالحة على بعد نحو 210 كيلومترات شمال مدينة الفاشر على الحدود السودانية-الليبية، و تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع منذ مارس الماضي، بعد أن انسحب الجيش السوداني و حلفاؤه من القوة المشتركة إلى شمال السودان.

و قال مجلس غرف طوارئ شمال دارفور إن “10 أشخاص على الأقل استشهدوا في قصف بطائرة مسيّرة استهدف مدينة المالحة بولاية شمال دارفور”، و ذلك دون أن يسمي الجهة التي نفذت الغارة الجوية.

و أدان البيان بشدة القصف الذي استهدف سوق الحارة بمحلية المالحة، مشيرًا إلى أن الهجوم أسفر عن اندلاع حرائق في عدد من المحلات التجارية و تسبب في خسائر مادية كبيرة.

و رأى أن استهداف الأسواق المكتظة بالأبرياء يمثل جريمة نكراء و تصعيدًا خطيرًا ضد المدنيين و ناشد المنظمات الإنسانية و الطبية بالتحرك العاجل لإسعاف الجرحى و تدارك الموقف.

