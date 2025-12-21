Français
الأخبار

السودان : 10 قتلى بنيران مسيرة استهدفت سوقا بشمال دارفور

السودان : 10 قتلى بنيران مسيرة استهدفت سوقا بشمال دارفور

كشفت مصادر طبية سودانية أن 10 قتلى سقطوا بنيران مسيرة استهدفت سوقا في منطقة المالحة بولاية شمال دارفور أمس السبت.

و تقع المالحة على بعد نحو 210 كيلومترات شمال مدينة الفاشر على الحدود السودانية-الليبية، و تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع منذ مارس الماضي، بعد أن انسحب الجيش السوداني و حلفاؤه من القوة المشتركة إلى شمال السودان.

و قال مجلس غرف طوارئ شمال دارفور إن “10 أشخاص على الأقل استشهدوا في قصف بطائرة مسيّرة استهدف مدينة المالحة بولاية شمال دارفور”، و ذلك دون أن يسمي الجهة التي نفذت الغارة الجوية.

و أدان البيان بشدة القصف الذي استهدف سوق الحارة بمحلية المالحة، مشيرًا إلى أن الهجوم أسفر عن اندلاع حرائق في عدد من المحلات التجارية و تسبب في خسائر مادية كبيرة.

و رأى أن استهداف الأسواق المكتظة بالأبرياء يمثل جريمة نكراء و تصعيدًا خطيرًا ضد المدنيين و ناشد المنظمات الإنسانية و الطبية بالتحرك العاجل لإسعاف الجرحى و تدارك الموقف.

تعليقات

