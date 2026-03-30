السيسي مخاطبا ترامب: “لا أحد يستطيع أن يوقف هذه الحرب في منطقتنا ‌في الخليج إلا أنت”

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى التدخل لوقف الحرب الدائرة في المنطقة، مؤكدا أن المخاوف من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية تتجاوز 200 دولار للبرميل ليست مبالغا فيها.

السيسي: لا أحد يستطيع إيقاف الحرب سوى ترامب

وجّه السيسي رسالة مباشرة إلى ترامب خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026″، قائلا: “لا أحد يستطيع أن يوقف هذه الحرب في منطقتنا في الخليج إلا أنت”، في إشارة إلى الدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة في تهدئة الأوضاع.

تحذيرات من صدمة نفطية عالمية

وحذّر الرئيس المصري من تداعيات نقص الإمدادات النفطية، مستشهدا بتقديرات محللين تشير إلى إمكانية تجاوز سعر البرميل 200 دولار، معتبرا أن هذه السيناريوهات واقعية في ظل التوترات المتصاعدة.

دعوة خليجية لحماية الممرات البحرية

من جانبه، دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، المجتمع الدولي إلى ضرورة حماية الممرات البحرية الحيوية، منددا بإغلاق إيران لمضيق هرمز والهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة في المنطقة.

مضيق هرمز في قلب الأزمة

ويظل مضيق هرمز محور التوترات، باعتباره ممرا استراتيجيا لتدفق النفط العالمي، حيث تؤدي أي اضطرابات فيه إلى انعكاسات مباشرة على الأسواق الدولية وأسعار الطاقة.

وتعكس هذه التصريحات حجم القلق الإقليمي والدولي من اتساع رقعة النزاع وتأثيراته على الأمن الطاقي العالمي.

