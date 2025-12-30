السينغال تهزم بنين و تتصدر المجموعة الرابعة بكأس أمم إفريقيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حقق منتخب السنغال انتصارًا كبيرًا على حساب بنين بثلاثة أهداف ، وذلك خلال مواجهة المنتخبين لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

انتهى الشوط الأول من مباراة بنين ضد السنغال بتقدم أسود التيرانجا بهدف دون مقابل.

و افتتح منتخب السنغال التقدم في الدقيقة 38 عن طريق لاعبه عبد الله سيك، منهيًا الشوط الأول بتقدم أسود التيرانجا بهذا الهدف.

و ضاعف حبيب ديالو من تقدم منتخب أسود التيرانجا بهدف ثاني في الدقيقة 62 من زمن المباراة.

و قبل ختام المباراة، أحرز شريف ندياي الهدف الثالث لمنتخب السينغال من ركلة جزاء في الدقيقة 90+7.

و في الوقت ذاته، انتهت مباراة بوتسوانا ضد الكونغو الديمقراطية بتقدم منتخب الفهود بثلاثة أهداف دون مقابل.

وفقًا لهذه النتائج، فقد احتل منتخب السنغال صدارة المجموعة الرابعة بفارق هدفين أمام الكونغو الديمقراطية برصيد 7 نقاط.

