السينغال تهزم مصر و تنتظر المتأهل من المغرب و نيجيريا في نهائي كأس أفريقيا (فيديو)

تأهل المنتخب السينغالي إلى نهائي كأس أمم أفريقيا، بعد فوزه “الصعب” على نظيره المصري (1-0)، في المباراة التي جمعت بين الطرفين مساء يومه الأربعاء، لحساب نصف النهائي.

و غابت الحلول الهجومية من الجانبين طوال أحداث الشوط الأول من المواجهة التي احتضنها ملعب “طنجة الكبير”، و عرفت حضور أكثر من 52 ألف متفرج.

و بعد الاستراحة، نجح النجم السنغالي ساديو ماني، في تسجيل هدف التأهل لمنتخب بلاده في الدقيقة 78′.

و ضربت السينغال موعدا “ناريا” في نهائي كأس أفريقيا، مع المتأهل من مباراة المغرب ونيجيريا التي ستجرى مساء اليوم (21:00 بتوقيت تونس)، بملعب “الأمير مولاي عبد الله” بالرباط.

